A- A+

LUTO Catherine O'Hara, estrela de 'Esqueceram de Mim' e 'Beetlejuice', morre aos 71 anos Atriz canadense teve carreira marcada pela comédia no cinema e na TV, venceu dois prêmios Emmy e foi indicada recentemente por série da Apple TV+

A atriz canadense Catherine O’Hara, conhecida por papéis icônicos em produções como "Esqueceram de Mim" e "Beetlejuice" morreu nesta sexta-feira (30), aos 71 anos. A informação foi publicada pelo site TMZ. A causa da morte não foi divulgada.

O’Hara ganhou projeção mundial ao interpretar a mãe do personagem vivido por Macaulay Culkin nos dois primeiros filmes da franquia Esqueceram de Mim, lançados no início dos anos 1990. Décadas depois, consolidou uma nova geração de fãs ao viver Moira Rose na série Schitt’s Creek, papel que interpretou ao longo de 80 episódios.

No cinema, a atriz também se destacou em comédias do gênero mockumentary, como "Best in Show" (2000) e "A Mighty Wind" (2003), além de integrar o elenco de "Os Fantasmas se Divertem" (1988). Seu trabalho mais recente foi na série "The Studio", da Apple TV+, em que contracenou com Seth Rogen e rendeu uma indicação ao Emmy.

Ao longo da carreira, Catherine O’Hara conquistou dois prêmios Emmy. O primeiro veio em 1982, por sua contribuição como roteirista do programa humorístico SCTV Network 90. O segundo foi em 2020, pela atuação em "Schitt’s Creek".

Nascida e criada em Toronto, no Canadá, O’Hara era a sexta de sete filhos. Ela conheceu o marido, o designer de produção Bo Welch, nos bastidores de "Os Fantasmas se Divertem". O casal se casou em 1992 e teve dois filhos, Matthew e Luke.

Veja também