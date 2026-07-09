Rod Stewart, Bryan Adams e Catherine Zeta-Jones homenageiam Bonnie Tyler

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"Compartilhávamos estilos vocais semelhantes. Ela era uma grande amiga, alguém que realmente tocava a alma", escreveu Rod Stewart ao lamentar a morte de Bonnie Tyler, intérprete de "Total Eclipse of the Heart", aos 75 anos, anunciada nesta quinta-feira, 9 de julho. O cantor foi um dos diversos nomes da música e do cinema que recorreram às redes sociais para prestar homenagem à artista.

Além dele, a atriz Catherine Zeta-Jones também lamentou a partida da amiga. "Uma mulher extraordinária, com uma voz à altura. Uma artista única, que facilmente poderia ter sido comediante, pois era uma das pessoas mais engraçadas que já conheci", escreveu na legenda de uma foto das duas, registrada durante uma festa de casamento.

Bryan Adams, compositor de Straight From the Heart, gravada por Bonnie Tyler em 1983, usou o X para homenageá-la. "Ela tinha uma voz incrível, e serei sempre grato pela sua bela versão de Straight From the Heart", afirmou.

Por fim, Cliff Richard, que dividiu os vocais com Bonnie Tyler em Taking Control, lançada em 2019, escreveu em uma publicação no Facebook que ela foi "uma amiga maravilhosa".

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