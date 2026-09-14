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nepo baby Catherine Zeta-Jones critica a expressão "nepo baby" ao falar dos filhos Frutos do relacionamento da atriz com Michael Douglas, Dylan e Carys decidiram seguir caminhos na atuação e na direção

Catherine Zeta-Jones, de 56 anos, não esconde o seu incômodo com a expressão “nepo baby” (que é usada para definir filhos de pessoas famosas que teriam se beneficiado da influência dos pais para construir suas próprias carreiras).

Em uma entrevista ao jornal The Sunday Times, a atriz chamou o termo de “horrível” ao falar de Dylan e Carys, seus dois filhos com Michael Douglas, que também decidiram seguir caminhos na indústria do entretenimento.

Dylan, de 25 anos, escolheu a atuação, enquanto Carys, de 23, tem se dedicado à direção. Catherine contou que os dois levam a sério os caminhos que escolheram e precisam seguir aquilo que realmente gostam.

“Você precisa seguir seus sonhos, sua paixão”, afirmou ela. “É difícil para eles construírem seu próprio caminho. Essa expressão, ‘nepo baby’, é horrível porque esses filhos não pediram para nascer nesse meio. Eles estão encontrando seu próprio caminho na vida.”

Catherine ainda fez uma brincadeira sobre o assunto: “Mas eles amam isso e são bons. Caso contrário, Michael e eu seríamos os primeiros a dizer: ‘Sabe de uma coisa? Talvez a faculdade de Direito pareça uma ótima opção’”, afirmou ela.

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