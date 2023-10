A- A+

SEM TABU Cátia Damasceno: sexóloga famosa no YouTube apresenta espetáculo de comédia no Teatro Guararapes O monólogo "O que pode dar errado na cama?" chega a Pernambuco no dia 8 de dezembro

Cátia Damasceno é sexóloga, fisioterapeuta, especialista em relacionamentos e dona de um canal no YouTube com mais de 10 milhões de inscritos. Seu monólogo, “O que pode dar errado na cama?”, já foi visto por mais de 30 mil pessoas e terá uma sessão no dia 8 dezembro, às 20h, no Teatro Guararapes.

A comédia traz a sexóloga contando as histórias mais engraçadas e inusitadas dos anos trabalhando na área da sexualidade, além de situações da sua vida pessoal. Livre de preconceitos e de forma bem-humorada, ela reflete sobre os relacionamentos em cena.

O objetivo do espetáculo é falar sobre assuntos que ainda são tabu quando o assunto é sexo. Por isso, o público alvo é amplo e diverso, incluindo homens e mulheres, casados ou solteiros, independentemente da idade.

Cátia possui o maior canal de sexualidade do YouTube mundial, recebendo mais de 270 mil visualizações diárias. Ela é autora do livro” Bem Resolvida” e idealizadora do programa “Mulheres Bem Resolvidas”, que trabalha os aspectos físicos, emocionais e de relacionamento da vida da mulher.

Serviço:

“O que pode dar errado na cama?”, com Cátia Damasceno

Dia 8 de dezembro, às 20h

No Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 50, à venda na Sympla e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 4042-8400



Veja também

CINEMA TV Brasil celebra Luiz Carlos Barreto com programação especial