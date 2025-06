Catia Fonseca conta motivo que a levou a deixar a Band; saiba o que aconteceu

A- A+

Catia Fonseca explicitou o motivo que a levou a deixar a Band: a falta de estrutura para o ''Melhor da Tarde''. A apresentadora falou sobre o assunto durante uma live após o anúncio de sua saída da emissora.

"Um dos pontos principais - e não é de hoje, é de um bom tempo - era a falta de estrutura que eu precisava, que eu devia ter, que eu tinha no passado, depois deixei de ter", disse ela. "Essa falta de estrutura não me permitia mais fazer o que eu acreditava fazer. E foi isso que me fez buscar outros caminhos para a minha vida".

"E o restante disso? Eu sei, eles sabem, e para mim isso basta", prosseguiu, antes de agradecer mais uma vez às parcerias que construiu na emissora.

A apresentadora ainda afirmou que não está indo para outra emissora e que pretende se dedicar aos seus próprios canais nas redes sociais.

O anúncio da saída

Catia Fonseca surpreendeu seus seguidores ao usar suas redes sociais para anunciar que não trabalha mais na Band.

"Relações duram quando há respeito, verdade e prioridade mútua. E quando esses pilares se enfraquecem, o mais honesto é se reinventar", escreveu.

Ela finalizou o texto agradecendo Johnny Saad, Caio Carvalho, André Aguera, Antônio Zimmerli e as equipes de maquiagem, figurino e técnica.

No final da tarde desta quarta-feira, a Band emitiu um comunicado sobre a saída da apresentadora. "A Band lamenta a forma como a apresentadora Catia Fonseca rompeu seu contrato com a emissora na tarde desta terça-feira", diz parte do texto.

A Band afirmou ainda que continuará investindo no Melhor da Tarde, com novos quadros e atrações que serão anunciados em breve.

Veja também