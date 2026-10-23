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MÚSICA Catïça, banda paranaense já confirmada no Lollapalooza, lança segundo álbum "Cereja de Xuxu" fala sobre política e cotidiano e chegou às plataformas de música nesta sexta-feira (23)

A banda Catïça, nome em ascensão no punk metal brasileiro e confirmada no Lollapalooza Brasil 2027, lançou nesta sexta-feira (23) o álbum “Cereja de Xuxu” (Deck), o segundo da trajetória do grupo.

Com dez faixas compondo o álbum, o grupo paranaense mantém o que seus integrantes chamam de seu “jeitinho de falar” sobre política e cotidiano. O ábum está disponível nas plataformas de áudio.

Thrash metal e post-punk

Em uma das faixas do trabalho, “Surpresinha”, traz à tona a taxação dos super-ricos, falando dos privilégios de uma elite muitas vezes gananciosa, que financia projetos políticos e não beneficiam quem realmente precisa.

“Vem de um sentimento de raiva, de impotência, de olhar pra essas paradas e sentir que a gente não pode fazer nada”, comenta o vocalista Nobu.

O disco também olha para a trajetória do próprio grupo e aborda temáticas sobre o prazer de seguir fazendo música e território.



O novo álbum mostra também um avanço da banda por sonoridades pouco exploradas nos trabalhos anteriores, a exemplo do thrash metal e do post-punk.

Vale destacar a faixa-título, que brinca com as expectativas e tem apenas 22 segundos - é a mais curta do disco.



A escolha é uma brincadeira com o sentido do título: assim como a cereja de chuchu não chega a ser tão especial quanto uma cereja de verdade, ninguém esperaria que uma faixa tão curta desse nome ao álbum.

Novidade

É também o primeiro álbum lançado com a nova formação, com Lucas Waricoda (voz), André Melo (baixo), William Lopes (guitarra) e Diego Jordão (bateria), que estreia em estúdio com o grupo.

A chegada de Jordão trouxe uma bateria mais pesada e aproximou o som da Catïça do thrash, do hardcore mais cru e do metal. É uma linguagem que a banda sempre quis explorar e que agora encontrou espaço.

Escutar de perto

Os primeiros shows após o lançamento já têm datas marcadas. No sábado, 7 de novembro, a Catïça lança o álbum em um bar em São Paulo, seguido do show no Festival DoSol 2026, em Natal, com entrada gratuita, em 28 de novembro.

Já em 18 de dezembro a banda faz seu debut no palco da lona e abre o show do Matanza Ritual no Circo Voador, Rio de Janeiro. E, em 2027, sobe pela primeira vez ao palco do Lollapalooza Brasil, no domingo dia 21 de março.

SERVIÇO

Lançamento de “Cereja de Xuxu” (Deck), da banda Catïça

Quando: nesta sexta (23)

Onde: Plataformas digitais de música

Informações: @caticaoficial

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