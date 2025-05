A- A+

FAMOSOS Cauã Reymond não renova contrato com casa de apostas, em meio à CPI das Bets O galã chegou a faturar R$ 22 milhões com propagandas de jogos de azar

Em meio à CPI das Bets, Cauã Reymond resolveu não renovar seu contrato publicitário com uma casa de apostas. Segundo a Folha de S.Paulo, o ator teria faturado cerca de R$ 22 milhões durante o tempo que o acordo esteve em vigor.

A rescisão ocorreu na semana passada. Ao longo de 12 meses, o galã fez propagandas para a empresa Bateubet.

Sem a renovação do contrato, todo o material publicitário com a imagem de Cauã foi removido das redes sociais do ator e da casa de apostas. O mesmo aconteceu com o site da empresa.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, o intérprete de César em “Vale Tudo” teria orientado sua equipe a recusar qualquer proposta comercial do ramo de apostas.

CPI das Bets

A decisão de Cauã foi revelada em uma semana intensa para a CPI das Bets. Os influenciadores Virginia Fonseca e Rico Melquiades prestaram depoimento no Senado, respondendo perguntas sobre propagandas para jogos de azar.

Veja também