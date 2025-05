Cauã Reymond diz que foi alvo de bullying na infância devido ao fato de a mãe ter HIV: "Sofri muito"

A- A+

O ator Cauã Reymond chamou atenção ao relatar, pela primeira vez, uma parte delicada da própria infância. Em participação no programa " Altas horas", apresentado por Serginho Groisman na TV Globo, no último sábado (24), o intérprete do personagem César Ribeiro na novela "Vale tudo" contou que sofria bullying, na época de escola, pelo fato de a mãe, a astróloga Denise Reymond, conviver com o vírus do HIV.

"Eu sofri muito bullying. Minha mãe era HIV positivo. Minha avó adotou minha mãe. Era mãe solteira e deficiente física. Minha tia, que também foi adotada, era esquizofrênica. Eu sofria muito bullying na rua porque meu pai morava em Santa Catarina, então não tinha ali uma figura masculina", afirmou ele.



O artista, de 45 anos, ressaltou, na ocasião, que o trauma serve como um manancial para emoções que ele acessa enquanto ator, quando está em cena. "Eu sei que é difícil quando as pessoas olham para mim hoje, mas eu tive uma infância, muito, muito difícil, muito rica também, que me ajuda a contar histórias", contou.

À época em que sofria as agressões verbais, Cauã tinha vergonha de revelar o problema em casa, como também relatou. "Uma coisa que eu senti em relação ao bullying é que às vezes chegava em casa e eu não tinha ninguém para falar, eu tinha vergonha, minha mãe estava correndo atrás da vida, foi mãe muito nova, então eu não falava para ninguém", comentou.

De acordo com ele, o momento decisivo foi quando passou a praticar esportes. "Comecei no jiu-jítsu entre os 14 e 15 anos e, a partir daí, encontrei um caminho para me defender, fortalecer minha autoestima e ganhar mais confiança", destacou.

Denise Reymond, mãe de Cauã, morreu em 2019, aos 55 anos, em decorrência de complicações causadas por um câncer de ovário.

Veja também