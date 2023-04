A- A+

Famosos Cauã Reymond e Mariana Goldfarb anunciam separação, após sete anos de casamento Nutricionista revelou o fim do relacionamento com o ator através das redes sociais

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb não estão mais juntos. A modelo e nutricionista anunciou a separação com uma publicação em sua página no Instagram, nesta quarta-feira (19). Os dois estavam casados há sete anos.

“Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas”, escreveu Mariana.

A nutricionista seguiu o texto afirmando que não pretende falar mais sobre o fim do relacionamento. “É um momento delicado. Então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago aqui muitas coisas que estão por vir”, finalizou.

Após a publicação da ex-esposa, Cauã utilizou as redes sociais para confirmar a informação. "Como sabem, tenho um perfil mais reservado, sem exposições da minha vida privada. No entanto, em função das mensagens e ligações que tenho recebido, achei importante abrir esse canal para confirmar o fim do meu relacionamento com a Mariana”, disse.

O ator também adiantou que não deve comentar a decisão. “Por ser um momento íntimo de nós dois, não farei mais aqui qualquer comentário sobre o assunto e tenho certeza que todos compreenderão minha decisão. Obrigado a todos”, compartilhou.

