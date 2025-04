A- A+

Polêmica Ex de Cauã Reymond alfineta ator após polêmicas com o elenco de "Vale Tudo" "Tudo que eu falei sobre machismo está vindo à tona", escreveu Mariana Goldfarb em suas redes sociais

A modelo Mariana Goldfarb, ex-mulher de Cauã Reymond, publicou em suas redes sociais o que parece ser uma indireta sobre as polêmicas envolvendo o ator e colegas de elenco em "Vale Tudo", nesta quarta (16).

"Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo... Está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote", escreveu Mariana em suas redes sociais. Ela se relacionou com Cauã durante sete anos.

Desde o divórcio, em 2023, Goldfarb passou a falar abertamente sobre ter vivido uma relação abusiva. Embora nunca tenha citado o nome de Cauã, internautas sempre especularam que as críticas seriam direcionadas a ele.



Entenda as polêmicas

Nos últimos dias, rumores de desentendimentos de Cauã Reymond com nomes do elenco de "Vale Tudo" ganharam força na mídia. De acordo com a coluna Gente, da revista Veja, ele e Bella Campos brigaram após a atriz descobrir que o colega teria criticado o seu desempenho em cena.

Segundo relatos publicados nesta segunda (14), a intérprete de Maria de Fátima já teria ido até a direção e reclamado sobre o comportamento autoritário do ator, que estaria tentando "dirigir" suas cenas e o modo como a atriz deveria ler as falas.

A partir disso, a relação dos atores teria esfriado e causado um clima tenso dentro do set, provocando até mesmo o cancelamento de cenas onde os dois atuariam juntos.

Nesta quarta (16), a Veja também divulgou que Cauã teria se desentendido com Humberto Carrão. Reymond teria se incomodado com o jeito carinhoso de Carrão, que "pega no braço dos outros enquanto conversa", e até mesmo ameaçado agredir o colega se continuasse com o comportamento.

