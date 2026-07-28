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FAMOSOS Quem é Cauê Campos, que mantém um namoro discreto com Klara Castanho A atriz marcou presença no lançamento da série "Jogada de Risco", do Globoplay, para prestigiar o namorado

Muito discretos, Cauê Campos e Klara Castanho vivem um relacionamento longe dos holofotes. Os rumores de que os dois estariam juntos começaram no início deste ano, quando apareceram em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, durante os desfiles das escolas de samba.

Sem entrar em detalhes sobre a relação, o ator explicou por que o casal prefere preservar a vida pessoal. "A fama dá o encontro, mas a gente tem uma vida pós. A gente sempre vai preferir manter essa vida mais reservada. A gente tenta prestigiar um ao outro, mas, quanto a nós dois, a gente prefere se manter a algo mais reservado mesmo. Estou muito feliz", disse, em entrevista à Quem.

Os dois voltaram a aparecer juntos no lançamento da série Jogada de Risco, com Cauã Reymond, em que Cauê interpreta Vitor, um jovem jogador de futebol envolvido com o universo das apostas esportivas. Os atores também dividiram cenas na novela Garota do Momento (2024).

Quem é Cauê Campos?

Nascido em 5 de agosto de 2001, no Rio de Janeiro, Cauê Campos começou a carreira artística ainda criança. A estreia na televisão aconteceu em 2012, em Avenida Brasil, um dos maiores sucessos da dramaturgia da Globo, que está sendo reprisada na TV atualmente.

Na sequência, integrou o elenco de Lado a Lado e passou a construir uma trajetória na emissora, alternando trabalhos na televisão, no cinema e no teatro.

Um dos personagens mais conhecidos de sua carreira é Capim, da série infantil Detetives do Prédio Azul (D.P.A.), exibida pelo Gloob. O papel o tornou um dos rostos mais populares da programação infantil do canal.

Ao longo dos anos, o ator também participou de novelas como Babilônia, Totalmente Demais, O Sétimo Guardião e Pantanal. Mais recentemente, conquistou destaque ao interpretar Basílio em Garota do Momento, personagem que recebeu elogios do público e da crítica.

Próximos projetos

Cauê Campos também integra o elenco de Jogada de Risco, série original do Globoplay. Em seguida, poderá ser visto em Por Você, próxima novela das sete da Globo, prevista para estrear após Coração Acelerado.

Na trama, interpretará Peixe, integrante do núcleo jovem da história. O papel marca mais uma etapa na consolidação de sua carreira e reforça a transição do ator mirim para um dos principais nomes da nova geração da dramaturgia brasileira.

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