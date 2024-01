A- A+

PC Siqueira Cauê Moura, antigo amigo de PC Siqueira, fala sobre morte do influenciador Influencer foi muito cobrado nas redes sociais para se pronunciar sobre o assunto e se pronunciou na última terça (30) no seu canal no YouTube

O influenciador e youtuber PC Siqueira morreu aos 37 anos no final de dezembro. Um antigo amigo do influenciador, Cauê Moura, foi muito cobrado nas redes sociais para se pronunciar sobre o assunto. Ele falou sobre o caso, pela primeira vez, na terça-feira, 30, em seu canal no YouTube. Veja acima.



Cauê Moura, que fez o canal Ilha de Barbados com PC Siqueira e Rafinha Bastos, lamentou a morte do antigo amigo. Ele disse que ficou "profundamente chocado e impactado" com a notícia, já que o influenciador fez parte de sua vida por anos.





"Saí das redes sociais. Não quis ler nada. (...) Desejamos força à família, porque é uma dor que não passa em um mês, enfim", completou, afirmando que não manteve contato com PC desde 2020.



Moura ainda ressaltou que PC foi o pioneiro na criação da nova profissão: youtuber. "Comecei a fazer vídeo um mês depois dele muito por inspiração dele também", falou.



O youtuber também citou o linchamento virtual que PC sofreu, principalmente, após ser acusado de pedofilia - a perícia policial, inclusive, não encontrou provas contra o youtuber. "Ele lidou com o cyberbullying que pouca gente lidou", continuou



Segundo nota da Polícia Militar do Estado de São Paulo enviada ao Estadão, PC foi encontrado morto em Santo Amaro, zona sul da Capital. Veja comunicado abaixo.

