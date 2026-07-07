A- A+

LUTO Luto na dramaturgia: saiba a causa da morte de Benedito Ruy Barbosa Autor de clássicos da teledramaturgia brasileira morreu aos 95 anos, em São Paulo; HCor informou ao GLOBO a causa do falecimento

O autor de novelas Benedito Ruy Barbosa morreu na manhã desta terça-feira, aos 95 anos, em São Paulo. A causa da morte foi confirmada ao GLOBO pela assessoria do HCor, onde o dramaturgo estava internado nas últimas semanas. Em boletim, o hospital informou que o escritor morreu em decorrência de complicações de insuficiência renal crônica (IRC).

O dramaturgo enfrentava problemas de saúde nos últimos anos. De acordo com o HCor, Benedito Ruy Barbosa convivia havia três anos com insuficiência renal crônica (IRC) e acumulava um histórico de reinternações em razão de infecções recorrentes do trato urinário. Em janeiro deste ano, ficou internado por 19 dias para tratar uma infecção urinária associada ao quadro renal. Na segunda-feira, o hospital informou que ele permanecia sob cuidados médicos, sem previsão de alta. Na manhã desta terça-feira, a instituição confirmou que o autor morreu em decorrência de complicações da insuficiência renal crônica.

Reconhecido como um dos maiores autores da história da televisão brasileira, Benedito Ruy Barbosa assinou novelas que marcaram gerações, como Pantanal, Renascer, O Rei do Gado, Terra Nostra e Esperança. Suas obras ajudaram a transformar o interior do país em protagonista da dramaturgia nacional, retratando conflitos familiares, tradições, questões agrárias e a relação do homem com a natureza.

Em nota, o HCor afirmou: "O HCor informa que o autor Benedito Ruy Barbosa, de 95 anos, faleceu nesta manhã devido a complicações de insuficiência renal crônica (IRC). A instituição se solidariza com os familiares e amigos neste momento de pesar."

O velório será realizado a partir das 15h desta terça-feira, no Funeral Home, na Rua São Carlos do Pinhal, 376, no bairro da Bela Vista, em São Paulo.

Veja também