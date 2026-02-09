Causa da morte de Catherine O'Hara é revelada; atriz convivia com doença

A- A+

A atriz canadense Catherine O’Hara, ícone do cinema e da televisão, morreu no dia 30 de janeiro de 2026, aos 71 anos, em decorrência de embolia pulmonar, causada por um coágulo no pulmão, com câncer retal como condição subjacente. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (9) pelo Escritório do Médico-Legista do Condado de Los Angeles.

O laudo oficial divulgado mais de uma semana após a morte detalha que O’Hara foi encontrada em séria condição respiratória em sua casa em Brentwood, na Califórnia, e levada ao hospital, onde não resistiu.

Nos últimos anos, a comediante falava abertamente sobre sua condição rara de saúde chamada dextrocardia , combinada com situs inversus — um quadro congênito em que o coração e outros órgãos internos estão invertidos, em “espelho” em relação à posição habitual, e que atinge uma a cada 10 mil pessoas. A atriz mesmo brincava sobre a descoberta, feita durante um exame de rotina décadas atrás, e levava o diagnóstico com humor.

O’Hara ganhou projeção mundial ao interpretar a mãe do personagem vivido por Macaulay Culkin nos dois primeiros filmes da franquia "Esqueceram de mim", lançados no início dos anos 1990. Décadas depois, consolidou uma nova geração de fãs ao viver Moira Rose na série "Schitt’s Creek", papel que interpretou ao longo de 80 episódios e que lhe rendeu um Emmy de melhor atriz em série de comédia.

A divulgação da causa da morte encerra semanas de especulação depois de o falecimento ter sido inicialmente anunciado como resultado de uma “ breve doença”. Familiares e representantes não haviam divulgado detalhes médicos específicos.

O’Hara deixa o marido, o diretor de arte Bo Welch, com quem foi casada por mais de três décadas, e dois filhos. A notícia da morte de O’Hara renovou o interesse pela condição rara, que geralmente é assintomática e muitas vezes só é descoberta por acaso em exames médicos.

