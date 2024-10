A- A+

INVESTIGAÇÃO Causa da morte de Liam Payne: astro do One Direction teve o crânio fraturado após cair de quase 14 m Cantor britânico morreu aos 31 anos depois de cair de varanda, em Buenos Aires

O ex-cantor da boyband One Direction, Liam Payne, morreu instantaneamente devido a uma fratura no crânio e múltiplos ferimentos ao cair de uma altura de 13,7 metros da varanda de um hotel em Buenos Aires. O cantor, que tinha 31 anos, caiu do terceiro andar no pátio do Casa Sur Hotel, na capital argentina, ontem à tarde.

Segundo Alberto Crescenti, chefe dos serviços de emergência de Buenos Aires, Payne sofreu "uma fratura craniana e ferimentos extremamente graves que resultaram em sua morte imediata". Ele também disse à emissora TN que Payne já estava morto quando os paramédicos chegaram ao local.

"Nosso papel foi chegar rapidamente, prestar atendimento médico e tentar reanimá-lo, mas seus ferimentos eram incompatíveis com a vida."

Crescenti informou que os paramédicos levaram apenas sete minutos para chegar ao local.

"Não houve possibilidade de reanimação ou qualquer coisa. Se for queda livre e praticamente não houver nada que a atenue, é uma queda fatal. Não pudemos fazer nada para salvá-lo", afirmou o profissional.

O médico indicou que o SAME ainda aguarda o resultado da necrópsia para determinar as circunstâncias da queda, de cerca de 15 metros, que causou a morte de Payne.

"Pelo que a equipe viu, ele teve uma fratura na base do crânio. As lesões foram muito graves"

Antes da queda

O portal argentino Todo Notícias informou que as autoridades argentinas investigam se Liam tirou a própria vida ou se foi um acidente.

Horas antes da notícia, policiais da Delegacia 14B de Buenos Aires foram chamados ao hotel após uma ligação de emergência, que afirmava que um homem agressivo estava no local e poderia estar sob a influência de drogas ou álcool.

