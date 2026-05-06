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FAMOSOS Causa da morte de Nicholas Brendon, ator de "Buffy, a Caça-Vampiros", é revelada Relatório de legista aponta relação com problemas de saúde; artista tinha 54 anos

A causa da morte do ator Nicholas Brendon foi revelada na última terça-feira (5). O ator, que ficou mais conhecido por seu papel como Xander Harris na série "Buffy, a Caça-Vampiros", morreu em 20 de março, aos 54 anos. Na época, a família divulgou que o óbito ocorreu enquanto ele dormia, e a causa foi descrita como natural.

Segundo o relatório do legista do Gabinete do Médico Legista do Condado de Putnam, na Flórida, Estados Unidos, a morte ocorreu em decorrência de doença cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva. O relatório oficial foi obtido pela revista People, que divulgou detalhes.

O ator sofria de pneumonia aguda e teve um infarto do miocárdio como fatores associados, enquanto o bloqueio de 90% na artéria coronária direita foi identificado como o principal ponto.

No dia de sua morte, Theresa Fortier, uma amiga do ator que estava na residência, ligou para o serviço de emergência (911) e relatou que Brendon tinha uma tosse persistente e estava se automedicando. Ela também afirmou que sugeriu que ele fosse ao hospital, mas que o amigo recusou. A situação, inclusive, consta no relatório do legista, destaca a People, o que contribuiu para descartar suspeitas de crime.

A autópsia revelou que o ator tinha um coração visivelmente aumentado, além de estenose grave da artéria coronária direita, uma obstrução séria que reduz o fluxo sanguíneo; estenose moderada na artéria descendente anterior esquerda e nas artérias circunflexas esquerdas; pneumonia; e inflamação do intestino delgado, provavelmente secundária a alterações isquêmicas relacionadas ao choque cardiogênico (quando o coração perde a capacidade de bombear sangue de forma eficiente).

Brendon ganhou projeção mundial ao integrar o elenco principal de “Buffy”, sucesso exibido entre o fim dos anos 1990 e o início dos anos 2000. Seu personagem, Xander Harris, era um dos principais aliados da protagonista e se tornou um dos mais populares da série.

Nos últimos anos, o ator enfrentava problemas de saúde. Em 2023, ele relatou ter sofrido um infarto e foi diagnosticado com uma cardiopatia congênita. Também lidava com a síndrome da cauda equina, condição que afeta nervos na base da coluna, e passou por cirurgias.

Em nota, a família afirmou que, apesar das dificuldades, Brendon seguia em tratamento.

— Ele estava medicado e mantinha esperança em relação ao futuro — diz o comunicado.

Além de “Buffy”, o ator participou de produções como “Criminal Minds” e trabalhos no cinema até o início da década de 2020.

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