A- A+

LUTO Causa da morte de RJ Mitte, ator de "Breaking Bad", é revelada Relatório oficial confirmou a informação; artista de 34 anos foi encontrado pela mãe em casa, no Texas, em outubro

A causa da morte do ator RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr. na série "Breaking Bad", foi confirmada por um relatório de inquérito do Condado de Cameron, no Texas, segundo informações do Page Six, nesta quinta-feira (5). O documento aponta que o artista morreu por enforcamento em 12 de outubro, aos 34 anos. Ele foi declarado morto às 13h32.

O representante do ator já havia confirmado que a morte foi por suicídio, mas não tinha divulgado detalhes. Em entrevista à NBC News, a mãe de RJ, Dyna Mitte, contou que encontrou o filho sem vida quando foi levar o almoço para ele. Segundo ela, havia tentado ligar para o ator naquela manhã, mas não obteve resposta. RJ não deixou uma carta de despedida.

— Uma mãe nunca deveria encontrar seu filho dessa forma — afirmou.





Mãe relata últimos dias do ator

Dyna acredita que a morte tenha sido resultado de uma decisão impulsiva. Ela também contou que tentava convencer o filho a procurar terapia havia cerca de três meses. A mãe mencionou ainda conflitos envolvendo a família e a então noiva do ator, Kennedy Suarez, que, segundo relatos publicados pelo TMZ, teria dado a ele um ultimato para escolher entre ela e os familiares.

Diagnosticado com paralisia cerebral, RJ Mitte também ficou conhecido por seu trabalho em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Na série "Breaking Bad", contracenou com Bryan Cranston, que interpretava seu pai. Após a morte do colega, o ator prestou uma homenagem e destacou sua determinação diante dos desafios impostos pela condição.

— Conheci-o quando ele tinha apenas 14 anos, quando foi escalado para o papel de Walter White Jr., um papel que ele desempenhou com muita alegria e

Veja também