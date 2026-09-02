A- A+

famosos Causa da morte de Tim Curry é revelada, diz site Revista People afirma ter tido acesso a documentos que indicam doença que levou ao falecimento do ator

O ator e cantor britânico Tim Curry, que morreu aos 80 anos em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 25 de agosto, teve uma doença arterial coronariana, segundo a revista People.

A publicação afirma que nesta quarta-feira, 2 de setembro, oito dias após a morte de Curry, obteve documentos do Departamento de Saúde Pública do Condado de Los Angeles que indicam que Curry morreu em decorrência dessa doença arterial coronariana.

O documento também apontou que o artista possuia um histórico de AVC e câncer renal como outras condições significativas que contribuíram para sua morte, mas que não foram a causa do óbito.

Além disso, ainda há informações de que nenhuma cirurgia foi realizada devido às suas condições de saúde.

Curry ficou conhecido mundialmente por interpretar o extravagante Dr. Frank-N-Furter em “The Rocky Horror Picture Show” (1975), papel que ajudou a transformar o filme em um clássico cult.

Anos depois, conquistou uma nova geração ao viver o palhaço Pennywise na adaptação televisiva de “It”, baseada na obra de Stephen King.

Do teatro aos personagens que marcaram gerações

Nascido em Grappenhall, na Inglaterra, em 1946, Tim Curry construiu uma carreira com passagens pelo teatro, cinema e televisão.

Sua trajetória profissional começou nos palcos londrinos, com a participação no musical “Hair”, em 1968.

Foi durante essa produção que conheceu Richard O’Brien, que escreveria especialmente para ele o personagem Dr. Frank-N-Furter, de “The Rocky Horror Show”.

Segundo o site oficial do ator, Curry mentiu ao ser questionado se tinha experiência profissional e carteira da Equity, o sindicato britânico de atores.

Os produtores só descobriram a verdade depois, quando já estavam impressionados com o talento e a presença do artista e decidiram patrociná-lo para que obtivesse a filiação à entidade.

A peça estreou em 1973 e se tornou um marco na carreira de Curry. E foi, dois anos depois, ele levou o personagem para o cinema ao lado de Susan Sarandon e Patricia Quinn.

O longa não foi um grande sucesso inicialmente, mas ganhou status de clássico cult ao longo dos anos e se tornou o trabalho mais associado ao ator.

No cinema, Curry também ficou conhecido por personagens em produções como “Annie” (1982), em que interpretou Rooster Hannigan, “Clue” (1985), no papel do mordomo Wadsworth, e “Muppet treasure island” (1996), como Long John Silver.

Ele ainda integrou o elenco de “Esqueceram de mim 2”, além de ter interpretado Pennywise em “It”, baseada na obra de Stephen King.

No teatro, voltou diversas vezes aos palcos de Londres e Nova York e, em 2004, estreou na Broadway como Rei Arthur em “Spamalot”. Ao longo da carreira, recebeu três indicações ao Tony e duas ao Laurence Olivier.

Em 2012, Curry sofreu um grave acidente vascular cerebral e passou a conviver com consequências que afetaram sua mobilidade. Mesmo após o AVC, permaneceu ligado à carreira artística, principalmente em trabalhos de dublagem.

Veja também