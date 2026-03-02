A- A+

FALECIMENTO Causa da morte do ator Eric Dane é revelada por revista estadunidense Intérprete de personagens marcantes na TV, ator enfrentava esclerose lateral amiotrófica (ELA) e deixa esposa e duas filhas

O ator Eric Dane, que faleceu em fevereiro deste ano, aos 53 anos, teve a causa da morte revelada pela revista estadunidense People.

A certidão de óbito do ator indica insuficiência respiratória como motivo imediato da morte. O documento também relaciona a esclerose lateral amiotrófica (ELA) como fator subjacente no quadro clínico do artista.

Dane ganhou projeção internacional ao integrar o elenco de Grey's Anatomy e, mais recentemente, participou da produção Euphoria, consolidando sua presença na televisão.

A notícia da morte foi compartilhada pela família, à época, nas redes sociais.

Em comunicado, os parentes afirmaram:

“Com o coração pesado, compartilhamos que Eric Dane faleceu na tarde de quinta-feira (19) após uma corajosa batalha contra a ELA. Ele passou seus últimos dias rodeado de amigos queridos, sua esposa e filhas, que eram o centro do seu mundo. Ao longo de sua jornada com a ELA, Eric tornou-se um defensor apaixonado pela conscientização e pesquisa, determinado a fazer a diferença para os outros que enfrentam a mesma luta. Ele fará muita falta, e sempre lembrado amorosamente.”

Eric Dane deixa a esposa, Rebecca Gayheart, e as filhas Billie e Georgia. Antes de morrer, gravou uma participação para a Netflix, no especial “Últimas Palavras”, em que direcionou uma mensagem às herdeiras e destacou a importância de aproveitar o presente.

“Billie e Georgia, vocês são meu coração. Vocês são meu tudo. Boa noite. Amo vocês. Essas são minhas últimas palavras", declarou.



