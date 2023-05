A- A+

Celebridades Causa da morte do ator Ray Liotta é revelada após um ano; entenda Astro faleceu enquanto dormia, aos 67 anos, em maio do ano passado

Um ano depois de falecer dormindo, aos 67 anos, na República Dominicana, o ator Ray Liotta teve a causa de sua morte revelada.

Segundo documentos obtidos pelo site TMZ, o astro de “Os Bons Companheiros” sofreu insuficiência pulmonar, edema pulmonar e insuficiência cardíaca aguda. O ator também convivia com aterosclerose, uma obstrução nas artérias que nutrem o coração.

Segundo os oficiais da República Dominicana, a morte foi considerada não-violenta. Liotta estava no país para as gravações do filme “Dangerous Waters”.

