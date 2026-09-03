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LUTO Causa da morte do ator Tim Curry é revelada Segundo informações da revista People, a principal causa foi doença arterial coronariana

A causa da morte de Tim Curry, conhecido por seu trabalho em The Rocky Horror Picture Show, foi confirmada uma semana após a morte do ator, aos 80 anos. Segundo informações da revista People, a principal causa foi doença arterial coronariana

O Departamento de Saúde Pública do Condado de Los Angeles (EUA) também apontou histórico de acidente vascular cerebral (AVC) e câncer renal como fatores contribuintes.

Curry morreu aos 80 anos. As informações sobre sua saúde ganharam atenção principalmente após o AVC sofrido pelo ator em 2012, quando ele precisou passar por uma cirurgia de emergência após os médicos identificarem dois coágulos em seu cérebro.

O episódio deixou o lado esquerdo do corpo de Curry paralisado e fez com que ele precisasse utilizar uma cadeira de rodas. O ator também ficou sem conseguir falar durante algumas semanas. Após um período de reabilitação, recuperou a voz no ano seguinte, mas passou a se dedicar principalmente a trabalhos de dublagem.

Tim Curry falou sobre as limitações após o AVC

Curry abordou publicamente as consequências do AVC e o processo de recuperação. Durante uma sessão especial em comemoração aos 50 anos de The Rocky Horror Picture Show, realizada em setembro de 2025, ele falou sobre as dificuldades que ainda enfrentava.

"Eu ainda não consigo andar, por isso estou nesta cadeira boba, e isso é muito limitante. Então, não vou cantar nem dançar tão cedo. Ainda tenho problemas sérios com a minha perna esquerda", afirmou.

Em outra entrevista, concedida no ano passado a Ben Mankiewicz, o ator também falou sobre sua relação com a própria morte.

"Eu não tenho medo da morte. Suspeito que, no fim, vou recebê-la de braços abertos. Talvez eu a abrace", declarou.

A relação com a morte também apareceu nas memórias do ator, publicadas em 2025 no livro Vagabond. Ao recordar o período após o AVC, Curry escreveu sobre o medo que sentiu diante da possibilidade de sofrer novas dores.

"Eu estava muito assustado quando não sabia o que estava acontecendo comigo, porque não tinha como saber se uma dor terrível estava por vir. Mas, se a morte vier até mim em paz e eu desaparecer suavemente da luz para a escuridão do esquecimento, por que eu teria medo? Às vezes, penso que seria um conforto", escreveu.

Últimos trabalhos

O último trabalho creditado de Tim Curry foi no filme de terror Stream, lançado em 2024. O ator também havia gravado cenas para Stream 2: Sudden Death, que está em produção pela Fuzz on the Lens Productions.

Segundo o diretor Michael Leavy, Curry teria uma participação maior na sequência. As cenas do ator foram concluídas antes de sua morte, e o filme será dedicado a ele.

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