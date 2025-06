A- A+

celebridades Causa da morte do pai de Rihanna é revelada por site Ronald Fenty morreu em Los Angeles, aos 71 anos, no dia 30 de maio

A causa da morte de Ronald Fenty, pai da cantora Rihanna, no dia 30 de maio, foi revelada pelo site TMZ, que teve acesso à certidão de óbito. Segundo o documento, Ronald, que tinha 71 anos, morreu de complicações de um câncer de pâncreas. Ele teve insufiência respiratória e renal agudas e pneumonia.

Fenty morreu em Los Angeles, no Cedars-Sinai Medical Center. Dias antes da morte do pai, o irmão de Rihanna, Rajad, foi fotografado chegando ao hospital e acredita-se que ela estava dentro do carro.

A cantora, de 37 anos, era a filha mais velha dele, fruto do casamento com Monica Braithwaite, de quem ele se separou em 2022. Rorrey tem 35 anos e Rajad, 29 anos. Ele deixou outros três filhos, de relações prévias.

A relação de Rihanna com o pai foi marcada por altos e baixos. Quando ela sofreu agressões do então namorado Chris Brown, em 2009, Robert falou com a imprensa sem a autorização dela, o que estremeceu a ligação entre os dois.

“Você cresce com seu pai, você o conhece, você faz parte dele, pelo amor de Deus!”, disse ela certa vez, em entrevista à revista Billboard. “E então ele faz algo tão bizarro que eu não consigo entender.”

Em 2012, nuam entrevista a Oprah Winfrey, ela falou sobre a superação das rusgas.

“Reconstruí o relacionamento com meu pai. Estava tão brava com ele, brava com muitas coisas da minha infância e não conseguia separá-lo como marido da figura de pai.”

No entanto, em 2019, ela processo Robert Fenty por usar o nome dela para ter vantagens financeiras. Segundo a coluna Page Six, do jornal New York Post, "no processo, Rihanna alegou que seu pai e o sócio deturparam de forma grave e fraudulenta a terceiros e ao público que a empresa de talentos deles, Fenty Entertainment, tinha ligação com ela." O documento, ainda de acordo com o jornal, dizia que eles “usaram essas mentiras em uma tentativa fraudulenta de solicitar milhões de dólares de terceiros desavisados, em troca da falsa promessa de que estavam autorizados a agir em nome de Rihanna e/ou de que Rihanna se apresentaria em vários locais ao redor do mundo.”

Mas, segundo a BBC, em 2021, Rihanna pediu o arquivamento do processo antes que fosse a julgamento.

