A- A+

SAÚDE 'Causa desconforto, inchaço e dores', diz mãe de Yasmin Brunet sobre lipedema Modelo, que é forte participante da atual edição do BBB, afirmou recentemente no programa que nunca se sentiu tão desconfortável com seu corpo

Yasmin Brunet, uma das mais fortes participantes do BBB 24, disse em recente conversa com os outros integrantes da casa que nunca se sentiu “tão desconfortável dentro do meu próprio corpo”. A cantora Wanessa, aliada à Yasmin no programa, afirmou que ela estava incomodada “por causa da perna inchada” e, em seguida, citou que a modelo tem lipedema, condição crônica que afeta essencialmente mulheres e é caracterizada por acúmulo anormal de gordura e inchaço.

— Causa desconforto, inchaço e dores, disse Luiza Brunet, mãe de Yasmin, em depoimento ao Globo. Se estiver muito agudo, pode incomodar e o tratamento deve ser feito com especialista, completou.

Estima-se que no mundo, 1 em cada 10 mulheres sofrem com essa doença.

Quais os sintomas do lipedema?

Acúmulo desproporcional de gordura

Dor e sensibilidade

Inchaço

Mudanças irregulares na textura da pele

Propensão a hematomas

Problemas circulatórios

Rigidez e limitação de movimento

Por estes motivos é importante observar que os sintomas do lipedema podem ser contidos mediante tratamento adequado. Ao contrário, o não-tratamento conduz a piora dos sintomas e a progressão para outras doenças cardiovasculares.

As pernas e coxas são as partes do corpo humano onde o lipedema se manifesta com mais frequência. Porém, dependendo de alguns estágios, elas podem afetar outras partes, como por exemplo, da cintura até os quadris, joelhos, tornozelos, comprometendo até mesmo os braços.

Qual é o tratamento para lipedema?

Embora não exista uma cura conhecida para o lipedema, existem diferentes abordagens terapêuticas para a aliviar os sintomas e prevenir complicações e a mudança no estilo de vida é a principal característica.

Existe a terapia de compressão, quando é utilizado meias de compressão pode ajudar a controlar o inchaço e a dor, melhorando a circulação sanguínea; drenagem linfática para estimular o fluxo do líquido linfático, reduzindo o inchaço e melhorando a circulação na área afetada. Além de hidratação da pele, controle de peso e a prática de exercícios físicos regulares de baixa intensidade, como uma caminhada, natação ou ioga.

Em alguns casos a lipoaspiração é indicada para remover o excesso de gordura e aliviar os sintomas do lipedema. No entanto, procedimentos cirúrgicos devem ser considerados apenas quando outras abordagens não cirúrgicas não foram eficazes.

Veja depoimento:

De cada 10 mulheres, uma tem essa condição no mundo. É mais um desequilíbrio hormonal e provavelmente ocorreu porque a Yasmin, que está com 35 anos, tomou pílula durante muito tempo como forma de prevenção para não engravidar. Isso já é um fator que contribui para que a gordura se acumule em determinadas regiões do corpo. Basicamente, nas pernas e braços. E causa desconforto, evidentemente.

Ela começou a perceber isso há pouco tempo. Eu a vejo de vestido no programa, com a perna de fora, e vejo que ela realmente está com a parte do joelho até o tornozelo mais volumoso. O tratamento desse problema tem que ser levado a sério, com angiologista para fazer um exame profundo e ver quais são as funções do próprio organismo dela que podem desencadear isso e qual é o melhor tratamento.

Veja também

Reality show BBB 24: Big Fone e prova Bate e Volta de novo; veja a dinâmica dos próximos dias