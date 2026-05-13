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Causa revelada: bituca de cigarro provocou incêndio que matou jornalista de moda da revista "People"

Acusado deixou cigarro cair sobre caixas de papelão antes de fogo consumir edifício e deixar dezenas de moradores sem casa

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Yolaine Bienvenida Díaz Dominguez, de 48 anos, era jornalista de moda da revista "People"Yolaine Bienvenida Díaz Dominguez, de 48 anos, era jornalista de moda da revista "People" - Foto: Redes Sociais / Reprodução

Um homem foi acusado de provocar o incêndio que matou três pessoas — entre elas a jornalista Yolaine Bienvenida Díaz Dominguez, de 48 anos — e deixou dezenas de moradores sem casa em um prédio residencial em Manhattan, Nova York. Segundo a denúncia criminal, Victor Arias, de 29 anos, teria deixado uma bituca de cigarro cair sobre caixas de papelão no saguão do edifício pouco antes de o fogo se espalhar rapidamente pelo imóvel de seis andares.

O incêndio começou pouco depois da meia-noite de 4 de maio. De acordo com a acusação, Arias entrou no prédio, sentou-se no parapeito de uma janela no saguão e acendeu um cigarro. Cerca de seis minutos depois, o cigarro caiu sobre uma pilha de caixas de papelão.

Segundo o texto, ele deixou o local logo em seguida e subiu as escadas do prédio.

Menos de dez minutos depois, imagens de câmeras de segurança mostraram fumaça branca saindo das caixas. À 0h38, o saguão já estava completamente tomado pelas chamas.

O fogo se espalhou rapidamente pelo térreo, avançou pelas paredes e teto e depois subiu pela escadaria até os andares superiores.

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Três pessoas morreram, várias ficaram gravemente feridas e dezenas de moradores perderam suas casas.

Acusado responde por homicídio culposo
Victor Arias foi acusado de três crimes de homicídio culposo por negligência. Ele se declarou inocente. Durante a audiência, promotores afirmaram que Arias não teve intenção de provocar o incêndio e defenderam que ele respondesse ao processo em liberdade supervisionada.

Segundo a promotoria, Arias morava no prédio com a mãe e as irmãs e faz tratamento médico regular, que poderia ser interrompido caso fosse preso.

O juiz autorizou sua libertação sob condições como entrega do passaporte e cumprimento de toque de recolher.

Em Nova York, é proibido fumar em áreas comuns internas de edifícios com três ou mais unidades residenciais, incluindo corredores, escadas e saguões.

A comissária do Corpo de Bombeiros de Nova York, Lillian Bonsignore, afirmou que o incêndio se espalhou ainda mais rápido porque moradores deixaram portas abertas enquanto fugiam.

— Eu sei que é uma situação assustadora. Nem sempre pensamos com clareza. Mas fechem a porta. Certifiquem-se de que todos da família saibam fazer o mesmo — declarou.

Prédio acumulava mais de 100 violações
Até terça-feira, sete pessoas continuavam hospitalizadas.

As vítimas fatais foram identificadas como Lance Garcia, de 25 anos; Yolaine Bienvenida Díaz Dominguez, de 48; e Ana Dominguez Lantigua, de 73.

Segundo o texto, Díaz Dominguez trabalhou cobrindo moda para a revista People en Español até 2023 e continuava colaborando regularmente. Sua última publicação havia sido divulgada em 26 de abril. Ela morreu ao lado da mãe, Ana Dominguez Lantigua.


Segundo a revista, as duas tentaram escapar pela escada do prédio, mas encontraram fumaça no caminho. O padrasto de Díaz Dominguez conseguiu sobreviver ao deixar o edifício por uma escada de incêndio.

Outra família atingida pelo incêndio iniciou uma campanha de arrecadação online. Alexis Rodriguez afirmou que sua esposa Rosa e o filho Alonzo, de 5 anos, já conseguem respirar sem aparelhos. Já as filhas Alexa, de 18 anos, e Alison, de 5, seguem entubadas.

O prédio, localizado no número 207 da rua Dyckman, acumulava mais de 100 violações de segurança registradas até 4 de maio.

Segundo o texto, algumas irregularidades envolviam portas corta-fogo defeituosas, projetadas justamente para impedir a propagação de fumaça e chamas.

Ainda não está claro se essas falhas tiveram impacto direto no incêndio.

A prefeitura de Nova York também processou a empresa proprietária do imóvel, SB Dyckman LLC, acusando-a de promover uma campanha “intencional e agressiva” para assediar e expulsar inquilinos com aluguel controlado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as três vítimas foram encontradas por volta da 1h30 próximas ao acesso do telhado.

De acordo com a denúncia criminal, elas estavam “queimadas por todo o corpo”.

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