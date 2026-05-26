Cavalgada à Pedra do Reino: festa em São José do Belmonte terá Wesley Safadão e Waldonys
32ª edição do festival multicultural da cidade no Sertão pernambucano, segue até o próximo domingo, 31 de maio; acesso gratuito
Cultura Popular, artesanato, gastronomia e programação musical integram mais uma Cavalgada à Pedra do Reino, festival que reúne cavaleiros e amazonas em trajeto até o Sítio Histórico localizado na cidade de São José do Belmonte, no Sertão pernambucano.
Celebrando a 32ª edição, o evento - que este ano traz o tema "O Duelo Alardeado" e homenageia o Mestre Régis - é reconhecido como um festival multicultural e segue até o próximo domingo, 31 de maio. O acesso ao público é gratuito.
Realizado pela Associação Cultural Pedra do Reino e pela Prefeitura Municipal de São José do Belmonte, a festa também oferece ao público Barracão do Movimento Cultural Pedra do Reino, Feira de Artes e Sabores do Reino — com artesanato, produtos da agricultura familiar e gastronomia típica.
A tradicional Corrida do Encontro de Cultura Popular e da histórica Cavalhada Zeca Miron, também perfaz a agenda do evento, que "veste as ruas da cidade", no decorrer dos dias festivos, de azul e encarnado.
"A 'Cavalgada à Pedra do Reino' é um dos eventos culturais mais importantes do estado. Ela insere São José do Belmonte no circuito que une patrimônio, identidade nordestina e celebração popular, atraindo visitantes de todo o Brasil para conhecer a nossa história e a nossa cultura", ressalta o secretário de Cultura e Turismo do município, Caio Menezes.
As celebrações da edição 2026 do festival tiveram início no último domingo, 24 de maio, com a Missa na Ilumiara Pedra do Reino, tributo ao homenageado Mestre Regis e cerimônia da Troca de Coroas.
Shows
Além da programação que reconta passagens de personagens criados por Ariano Suassuna (1927-2014) e pelo Movimeto Armorial, com trajeto até a Pedra do Reino - e direito a paradas para café da manhã, forrobodó e apresentação de aboiadores - a edição contempla o público com shows de Wesley Safadão, Tarcisio do Acordeon e Waldonys, entre outros nomes da música.
As apresentações acontecem no Estádio Municipal Carvalhão, a partir desta sexta-feira (29).
PROGRAMAÇÃO
Quarta-feira, 27, a partir das 19h
Barração do Movimento Cultural Pedra do Reino
Forró do Beco do Castelo Armorial
Com Natália Gomes, Marquinhos da Serrinha e Jessé Poeta
Onde: Castelo Armotial Áurea Pereira de Carvalho
Quinta-feira, 28, a partir das 17h
Caminhada do Forró e abertura do Barracão, com Buda São Miguel, Gabu Cysneiros e Maciel Melo
Trio de Forró Pé de Serra pelas ruas da cidade
Sexta-feira, 29, a partir das 8h
Cavalgada de Cavalo de Pau (Ação Infantil)
Onde: Saída do Parque Urbano Pedra do Reino até a Matriz de São José
Com café da manhã comunitário, Forró Pé de Serra e apresentações de Anchieta Dalí e Rafael Moura
Sábado, 30, a partir das 7h
Encontro de Cultura Popular e Feira Cultural
Onde: Praça Sá Moraes
Forró Pé de Serra, Zabumba Furada, banda de pífanos do Mestre Ulisses, São Gonçalo do Tamboril, Reisado do Mestre João Cícero, Pastoril Estrelas da Maria, violeiros repentistas Francinaldo Oliveira e José Oliveira, Bacamarteiros da Pedra do Reino e Feira Cultural.
Bacamarteiros, às 12h30 (em frente à Matriz de São José)
Maratona Musical de Encerramento, das 13h às 18h, com Monique D'Ângelo, Clessinho Noaves e Toreba Show
Cavalhada Zeca Miron
Onde: Igreja Matriz de São José, às 14h, com cortejo em direção ao Estádio Carvalhão com a Banda Filarmônica São José
Disputa entre cavaleiros mouros e cristãos, declaração do cordão vencedor, coroação da rainha, às 15h
Shows, no Estádio Municipal Carvalhão
Sexta-feira, 29, a partir das 20h
Muído da Cavalgada (Jonathan Cruz, Galeguinho do Forró, Sandro Forrozeiro, Zé Madeira + Teka Nascimento)
Ramon e Randinho
Wesley Safadão
Sábado, 30 de maio, a partir das 19h
Manoel Netto
Flávio Leandro
Waldonys
Domingo, 31 de maio, no Sítio Histórico da Pedra do Reino, a partir das 9h
Jackson da Sanfona
Henrique Brandão
Toca do Valle
Tarcísio do Acordeon
Encerramento da XXXII Cavalgada à Pedra do Reino
Cavalgada à Pedra do Reino, a partir das 5h da manhã
Alvorada de fogos e concentração do Cortejo Real em frente ao Castelo Armorial
Bênçãos ao Cortejo Real e demais cavaleiros e amazonas
Desfile do Cortejo Real pelas ruas da cidade
Saída do Cortejo Real — Igreja Matriz de São José / Praça Pires Ribeiro
1ª Parada — Sítio Areinhas (café da manhã gratuito e Forró Pé de Serra)
2ª Parada — Sítio Batingas (apresentação de Aboiadores)
Chegada ao Sítio Histórico da Pedra do Reino — Desfile do Cortejo pela Ilumiara
SERVIÇO
32ª edição da Cavalgada à Pedra do Reino
Quando: até domingo, 31 de maio
Onde: São José do Belmonte, Sertão pernambucano
Acesso gratuito
Informações: @acpedradoreino