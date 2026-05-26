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SERTÃO PERNAMBUCANO Cavalgada à Pedra do Reino: festa em São José do Belmonte terá Wesley Safadão e Waldonys 32ª edição do festival multicultural da cidade no Sertão pernambucano, segue até o próximo domingo, 31 de maio; acesso gratuito

Cultura Popular, artesanato, gastronomia e programação musical integram mais uma Cavalgada à Pedra do Reino, festival que reúne cavaleiros e amazonas em trajeto até o Sítio Histórico localizado na cidade de São José do Belmonte, no Sertão pernambucano.



Celebrando a 32ª edição, o evento - que este ano traz o tema "O Duelo Alardeado" e homenageia o Mestre Régis - é reconhecido como um festival multicultural e segue até o próximo domingo, 31 de maio. O acesso ao público é gratuito.



Realizado pela Associação Cultural Pedra do Reino e pela Prefeitura Municipal de São José do Belmonte, a festa também oferece ao público Barracão do Movimento Cultural Pedra do Reino, Feira de Artes e Sabores do Reino — com artesanato, produtos da agricultura familiar e gastronomia típica.









A tradicional Corrida do Encontro de Cultura Popular e da histórica Cavalhada Zeca Miron, também perfaz a agenda do evento, que "veste as ruas da cidade", no decorrer dos dias festivos, de azul e encarnado.

"A 'Cavalgada à Pedra do Reino' é um dos eventos culturais mais importantes do estado. Ela insere São José do Belmonte no circuito que une patrimônio, identidade nordestina e celebração popular, atraindo visitantes de todo o Brasil para conhecer a nossa história e a nossa cultura", ressalta o secretário de Cultura e Turismo do município, Caio Menezes.

As celebrações da edição 2026 do festival tiveram início no último domingo, 24 de maio, com a Missa na Ilumiara Pedra do Reino, tributo ao homenageado Mestre Regis e cerimônia da Troca de Coroas.



Crédito: Grupo Saminina Comunicação





Shows

Além da programação que reconta passagens de personagens criados por Ariano Suassuna (1927-2014) e pelo Movimeto Armorial, com trajeto até a Pedra do Reino - e direito a paradas para café da manhã, forrobodó e apresentação de aboiadores - a edição contempla o público com shows de Wesley Safadão, Tarcisio do Acordeon e Waldonys, entre outros nomes da música.

As apresentações acontecem no Estádio Municipal Carvalhão, a partir desta sexta-feira (29).

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira, 27, a partir das 19h



Barração do Movimento Cultural Pedra do Reino

Forró do Beco do Castelo Armorial

Com Natália Gomes, Marquinhos da Serrinha e Jessé Poeta



Onde: Castelo Armotial Áurea Pereira de Carvalho



Quinta-feira, 28, a partir das 17h

Caminhada do Forró e abertura do Barracão, com Buda São Miguel, Gabu Cysneiros e Maciel Melo

Trio de Forró Pé de Serra pelas ruas da cidade

Sexta-feira, 29, a partir das 8h



Cavalgada de Cavalo de Pau (Ação Infantil)

Onde: Saída do Parque Urbano Pedra do Reino até a Matriz de São José

Com café da manhã comunitário, Forró Pé de Serra e apresentações de Anchieta Dalí e Rafael Moura



Sábado, 30, a partir das 7h

Encontro de Cultura Popular e Feira Cultural



Onde: Praça Sá Moraes

Forró Pé de Serra, Zabumba Furada, banda de pífanos do Mestre Ulisses, São Gonçalo do Tamboril, Reisado do Mestre João Cícero, Pastoril Estrelas da Maria, violeiros repentistas Francinaldo Oliveira e José Oliveira, Bacamarteiros da Pedra do Reino e Feira Cultural.



Bacamarteiros, às 12h30 (em frente à Matriz de São José)

Maratona Musical de Encerramento, das 13h às 18h, com Monique D'Ângelo, Clessinho Noaves e Toreba Show

Cavalhada Zeca Miron



Onde: Igreja Matriz de São José, às 14h, com cortejo em direção ao Estádio Carvalhão com a Banda Filarmônica São José

Disputa entre cavaleiros mouros e cristãos, declaração do cordão vencedor, coroação da rainha, às 15h

Shows, no Estádio Municipal Carvalhão

Sexta-feira, 29, a partir das 20h

Muído da Cavalgada (Jonathan Cruz, Galeguinho do Forró, Sandro Forrozeiro, Zé Madeira + Teka Nascimento)

Ramon e Randinho

Wesley Safadão

Sábado, 30 de maio, a partir das 19h

Manoel Netto

Flávio Leandro

Waldonys

Domingo, 31 de maio, no Sítio Histórico da Pedra do Reino, a partir das 9h

Jackson da Sanfona

Henrique Brandão

Toca do Valle

Tarcísio do Acordeon

Encerramento da XXXII Cavalgada à Pedra do Reino

Cavalgada à Pedra do Reino, a partir das 5h da manhã

Alvorada de fogos e concentração do Cortejo Real em frente ao Castelo Armorial

Bênçãos ao Cortejo Real e demais cavaleiros e amazonas

Desfile do Cortejo Real pelas ruas da cidade

Saída do Cortejo Real — Igreja Matriz de São José / Praça Pires Ribeiro

1ª Parada — Sítio Areinhas (café da manhã gratuito e Forró Pé de Serra)

2ª Parada — Sítio Batingas (apresentação de Aboiadores)

Chegada ao Sítio Histórico da Pedra do Reino — Desfile do Cortejo pela Ilumiara



SERVIÇO

32ª edição da Cavalgada à Pedra do Reino

Quando: até domingo, 31 de maio

Onde: São José do Belmonte, Sertão pernambucano

Acesso gratuito

Informações: @acpedradoreino



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