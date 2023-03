Cavani Rosas abre exposição na Christal Galeria

A- A+

O pernambucano Cavani Rosas, aos 70 anos, inaugura uma nova exposição nesta quinta-feira (16), às 18h. “Raízes e Ramificações” fica em cartaz na Christal Galeria, no bairro Pina, com 31 desenhos e cinco esculturas do artista plástico.



Com curadoria de Julio Cavani, filho do artista, a mostra mergulha em diferentes temáticas, como formações botânicas, personagens culturais e lugares reais transportados para contextos de fantasia. Também há diversidade de estilos, que vão das formas livres abstratas ao realismo figurativo.



Ocupando toda a galeria, as obras estarão distribuídas em três diferentes agrupamentos temáticos: Lugares e Cultura, Formas Orgânicas e Tormenta. O Recife, cidade natal do artista, surge entre as criações, retratada a partir de seus casarios seculares, em bairros como Poço da Panela e Boa Vista.

Serviço:

Exposição “Raízes e Ramificações”, de Cavani Rosas

Na Christal Galeria (Rua Estudante Jeremias Bastos, 266, Pina)

Abertura nesta quinta-feira (16), às 18h

Entrada Gratuita



Veja também

Música Bregalizando na Rua: festival gratuito promove shows de brega em Casa Amarela