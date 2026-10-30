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DIA DOS MORTOS Caveira de 33 metros entra para o Guinness durante celebração do "Dia dos Mortos" no México Inspirada na tradicional Catrina, personagem criada pelo ilustrador José Guadalupe Posada, obra foi construída por mais de 140 artesãos e está exposta na praça Zócalo, na Cidade do México

Uma Catrina de 33,411 metros de altura entrou para o Guinness World Records como a mais alta do mundo. A escultura foi inaugurada na noite desta quinta-feira (29), na praça Zócalo, na Cidade do México, como parte da tradicional celebração do Dia dos Mortos. O recorde foi confirmado pelo juiz oficial do Guinness, Alfredo Arista, após a avaliação das medidas e das evidências apresentadas.

A estrutura foi produzida por mais de 140 artesãos, que utilizaram técnicas tradicionais de cartonería, arte mexicana de confeccionar figuras com papel e papelão. A instalação é acompanhada por um tapete com 100 mil flores de cempasúchil, conhecidas como calêndulas, provenientes dos campos de Xochimilco, além de esculturas coloridas de axolotes.

Catrina é uma representação de uma mulher esqueleto, geralmente vestida com roupas elegantes e chapéu extravagante. A figura foi popularizada pelo artista mexicano José Guadalupe Posada e se tornou um dos principais símbolos do Dia dos Mortos, festa em que os mexicanos homenageiam familiares e amigos falecidos.

Tradição mexicana

Durante a cerimônia, Arista anunciou a homologação da marca de 33,411 metros e confirmou oficialmente a entrada da escultura para o Guinness. A chefe de governo da Cidade do México, Clara Brugada, destacou o trabalho dos artistas, floricultores e funcionários envolvidos na montagem e ressaltou o significado cultural da celebração.

— Significa recusar aceitar que a morte é o fim; é a forma mais mexicana de desobedecer à tirania do tempo — afirmou Brugada, ao defender a preservação das tradições do Dia dos Mortos.

A megaoferta tem como tema, em 2026, a Catrina criada pelo ilustrador mexicano José Guadalupe Posada, personagem que se tornou um dos principais símbolos da celebração. A exposição fica aberta à visitação até 2 de novembro.

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