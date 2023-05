CCBA promove debate sobre a internacionalização do Cinema na terça-feira (30); saiba mais

A- A+

Com a temática "Perspectivas de internacionalização e retomada do Cinema", o Centro Cultural Brasil Alemanha (CCBA/Recife) realiza mais uma edição do Kulturforum - evento que promove debates em torno de temáticas contemporâneas ligadas à arte e à cultura, e que tem o propósito de fortalecer a rede artística local.

Esta edição, realizada no próprio CCBA, é gratuita aos profissionais da área audiovisual e também ao público interessado. O evento inicia às 19h da próxima terça-feira (30).

Algumas das presenças confirmadas para interagir no debate são a produtora audiovisual Thaís Vidal, a crítica de cinema Lorenna Rocha, a produtora Dora Amorim, o diretor Daniel Bandeira, o coordenador do cinema da Fundaj Luiz Joaquim, a produtora Nara Aragão, o coordenador do festival Janela Internacional de Cinema do Recife Luís Fernando Moura, Ludimilla Carvalho (integrante do Baobá Cine) e a produtora Kika Latache.

A ideia é que a partir da participação em importantes mercados e festivais internacionais como EFM (Berlinale) e Marché du Film (Cannes), alguns profissionais do cinema pernambucano compartilhem suas experiências, visões e proposições, trazendo também a discussão sobre políticas públicas do cinema com o novo Governo Federal e as mudanças atuais em torno da produção independente.

SERVIÇO

Kulturforum

Quando: Terça-feira (30), às 19h

Onde: Centro Cultural Brasil Alemanha (CCBA)

Acesso gratuito

Veja também

São João Curso de dança de forró, no Recife, prepara pessoas para arrasta-pé no São João; saiba mais