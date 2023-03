A- A+

cultura pop CCXP 2023: confira as datas do evento e da abertura de vendas de ingressos Festival ocupará novamente a São Paulo Expo, na cidade de São Paulo

A CCXP 2023 já tem datas confirmadas. Celebrando 10 edições, o festival de cultura pop será realizado de 30 de novembro a 3 de dezembro, na cidade de São Paulo, ocupando novamente a São Paulo Expo.

As vendas das entradas para o público geral começam no dia 6 de abril, a partir das 12h. Mais informações, como preços e atrações, ainda serão divulgadas.

O público poderá escolher entre as quatro credenciais tradicionalmente disponibilizadas: o ingresso diário (de quinta-feira a domingo), o pacote de quatro dias, o Epic Experience e o Full Experience.



A organização da CCXP confirmou as datas de outros eventos relacionados ao festival. A Spoiler Night, noite apenas para convidados, será realizada um dia antes do evento oficial, no dia 29 de novembro. Já o Unlock, conferência de negócios com os principais players da indústria do entretenimento, vai acontecer nos dias 28 e 29 de novembro.

