CCXP 2024 começa nesta quinta (5), com atores, quadrinistas e grandes estúdios

Reunindo artistas, atores e cineastas, a CCXP 2024 abre nesta quinta (5), o seu encontro anual no que já é tido como o maior evento de cultura pop da América Latina. A feira ocorre na São Paulo Expo até o domingo (8).



Em 11 diferentes espaços, a CCXP oferece acesso a quadrinistas e a ativações criadas por grandes estúdios em que atores podem dar autógrafo.

Programação

Contará também com atrações dedicadas à arte do cosplay e o retorno do Artists’ Valley, em que quadrinistas nacionais e internacionais divulgam e vendem seus trabalhos.



Entre os atores já confirmados para painéis e entrevistas estão Adam Scott (Ruptura), Ben Schwartz e James Marsden (Sonic 3), Anya Taylor-Joy (Entre Montanhas), Ana De Armas e Norman Reedus (Bailarina), Jasmin Savoy Brown (Yellowjackets), Matt Smith (Doctor Who), Selton Mello, Matheus Nachtergaele (ambos de O Auto da Compadecida 2).



O Artists’ Valley também contará com grandes nomes, como Angeli, John Romita Jr. (O Espetacular Homem-Aranha), Bilquis Evely, Matt Lopes (ambos de Supergirl: Mulher do Amanhã).



Entre as atrações confirmadas no Palco Thunder, o principal da feira, estão painéis de séries como Ruptura, Reacher, dos filmes Sonic 3, Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa e O Auto da Compadecida 2, que fará sua pré-estreia no evento.

