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CINEMA CCXP: Elijah Wood, o Frodo, vem ao Brasil para celebração de 25 anos de "O Senhor dos Anéis" O evento acontece de 3 a 6 de dezembro; durante a programação, o ator deve tirar fotos e dar autógrafos aos fãs

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A CCXP anunciou a participação do ator Elijah Wood, responsável por dar vida ao personagem Frodo Bolseiro, nos filmes da saga 'O Senhor dos Aneis' dirigida por Peter Jackson. A presença do norte-americano faz parte das comemorações 25º aniversário de O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel.

O ator deve fazer parte da programação nos dias 3 e 4 de dezembro, em paineis com os fãs e ainda deve fazer sessões de fotos e autografos. O evento ainda não deu mais detalhes da programação.

Wood tem uma carreira que também passa por histórias da televisão e do cinema. Ele fez, por exemplo, a série ‘Wilfred’ e o filme ‘Sin City’ (2005), de Robert Rodriguez e Frank Miller. Nos últimos anos, ele tem se dedicado ao trablho estúdio SpectreVision, uma produtora de conteúdo Geek do qual ele é co-criador,

A CCXP acontece de 3 a 6 de dezembro de 2026, no São Paulo Expo. As vendas de ingressos começam dia 9 de junho para o 'Epic Pass', e no dia 10 para as demais entradras.

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