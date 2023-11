A- A+

Comic Con CCXP: Globoplay apresenta novidades na programação para 2024 Produtos originais e inéditos são destaque em área exclusiva do streaming e serão acompanhados por time de estrelas em apresentação no palco principal do evento

Em mais de mil metros quadrados, com dois estandes interligados e mais um estúdio exclusivo, o Globoplay marcará presença na Comic Con Experience 23 (CCXP23), que começa nesta quinta-feira (30), na São Paulo Expo, com longa programação focada em cultura pop até o próximo domingo.

O serviço de streaming aproveitará a convenção para apresentar as novidades para o ano de 2024. E em toda a programação contará uma diversidade grande de formatos, passando por séries ficcionais e documentários, por exemplo. A nova leva de títulos também não economiza nos gêneros: há novidades em drama, ação, suspense e romance, entre outros.

Os destaques da programação passam por séries originais como ‘Justiça 2” e as segundas temporadas de sucessos como “Rensga Hits” e “Os Outros”. Também devem ter espaço especial na área exclusiva do Globoplay ativações de projetos relacionados às “Olimpíadas de Paris de 2024” e do documentário “Para Sempre tão Bom – Paquitas”, cujo foco são as assistentes de palco de Xuxa, a grande homenageada dessa edição da CCXP.

"A CCXP é o maior evento de cultura pop do Brasil, que reúne um público jovem muito engajado. Para Globoplay é uma ótima oportunidade para estamos próximos desse público e nos relacionar com ele de uma maneira direta, levando até eles os talentos brasileiros de quem são fãs e aproximá-los dos nossos conteúdos com ativações e experiências criativas" conta Teresa Penna, diretora do Globoplay e Produtos Digitais Audiovisuais.

Por falar em talentos brasileiros, o número de estrelas que fará parte do painel do Globoplay no palco principal é grande. Estarão lá : Letícia Colin, Leandra Leal, Sabrina Sato, João Vicente de Castro, Paulo Vieira, Bruno Mazzeo, entre outros. A abertura da apresentação fica a cargo de Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo.

A programação ainda se estenderá por mais áreas da convenção, como os palcos Ultra, Creators e Omelete. Os podcasts, por sua vez, também desembarcam com força no evento. Haverá, por exemplo, uma gravação ao vivo do “Bom Dia Obvious” marcada. Já os apresentadores do Choque de Cultura devem aparecer na Arena gshow para falar sobre a nova temporada de "Ambiente de Música", produzido pelo Canal Brasil em coprodução com o Globoplay.

Apesar de robusta, a programação prevista na CCXP dá apenas um “spoiler” do que será a grandiosa movimentação no Globoplay em 2024.

"Temos a previsão de lançar no próximo ano cerca de 20 originais Globoplay" contabiliza Teresa Penna.

Veja também

famosos Fabio Porchat chega ao Nepal para subir o Monte Everest