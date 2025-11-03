A- A+

ARTES VISUAIS "Geometria Sensível": exposição na Cecí Galeria reúne obras de Raul Córdula e Fernando Ancil Com curadoria de Bruno Faria, mostra tem abertura neste sábado (8)

A Cecí Galeria recebe, a partir deste sábado (8), a exposição “Geometria Sensível”. A mostra propõe um diálogo entre os universos criativos dos artistas Raul Córdula e Fernando Ancil, da Marcenaria Olinda.

Na abertura da exposição, que ocorre às 10h, conta com uma aula aberta de Raul Córdula sobre sua trajetória artística. O evento é gratuito.

À convite da galerista Cecília Ribeiro, Bruno Faria assina a curadoria. A proposta é levantar reflexões sobre novas formas de criação a partir da geometria, explorando como esse elemento essencial atravessa tempos, linguagens e materiais e assume hoje uma leitura contemporânea e sensorial.



Raul Córdula nasceu em Campina Grande (PB) e vive atualmente no Recife (PE). A partir da década de 1980, o artista voltou-se ao abstracionismo geométrico, desenvolvendo uma linguagem própria marcada por círculos, quadrados e retângulos, elementos identificados como parte de uma “nova geometria”.

O mineiro Fernando Ancil montou em Paudalho, Zona da Mata Norte de Pernambuco, sua Marcenaria Olinda. A oficina atua no restauro, criação de mobiliário e produção de objetos artísticos, seguindo seu lema: “Nenhuma árvore a menos”.

Os dois artistas trazem obras inéditas para a exposição. Raul apresenta ao público pinturas em acrílica, além de gravuras. Já Fernando traz composições bidimensionais criadas a partir de recortes e colagens geométricas sobre madeira laqueada, além de esculturas da série “Festejo”,com bandeiras de madeira dispostas sobre pedestais.

Serviço:

Exposição “Geometria Sensível”, de Raul Córdula e Marcenaria Olinda

Quando: abertura neste sábado (8), às 10h

Visitação: até 22 de novembro, de segunda a sábado, das 14h às 18h ou com agendamento

Onde: Cecí Galeria – Rua do Futuro, 858, Sala 7, Jaqueira, Recife

Entrada gratuita

Informações: (81) 9924-8910



*Com informações da assessoria de imprensa

