A- A+

Literatura "Ceifa Sangrenta em Campo de Batalha": box reúne quatro obras reeditadas de Raimundo Carrero Lançamento da quadrilogia ocorre neste domingo (31), com sessão de autógrafos, às 20h, no Centro Cultural Raimundo Carrero

Reunindo quatro obras reeditadas do escritor pernambucano Raimundo Carrero, o box “Ceifa Sangrenta em Campo de Batalha” será lançado nesta quinta-feira (31), às 20h. A sessão de autógrafos ocorre no Centro Cultural Raimundo Carrero, no bairro da Soledade, na região Central do Recife.

O compilado, que chega aos leitores por meio da OIA Editora, traz os livros “A Dupla Face do Baralho”, “Os Extremos do Arco-Íris”, “Sinfonia Para Vagabundos” e “Viagem no Ventre da Baleia”. A identidade visual é assinada pela artista pernambucana Hallina Beltrão.

Carrero selecionou as obras que entraram para o box em parceria com Thiago Medeiros, editor e diretor de publicações da OIA. Com produções do início da carreira do autor, a quadrilogia dá aos seus novos e antigos leitores a oportunidade de mergulhar nas origens da sua ficção.



Serviço:

Lançamento do box “Ceifa Sangrenta em Campo de Batalha”, de Raimundo Carrero

Nesta quinta-feira (31), às 20h

No Centro Cultural Raimundo Carrero (Av. João de Barros, 1468 - sl 108 - Soledade)

Entrada gratuita

Preço do box no local: R$ 200

Veja também

Homenagem Domitila Barros recebe voto de aplauso na Alepe: "Nada melhor do que ser homenageada em casa"