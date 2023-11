A- A+

Cultura Popular Celebração da Consciência Negra de Ipojuca anuncia programação cultural; confira 4ª edição do evento leva música, dança, capoeira, cinema e ancestralidade a Nossa Senhora do Ó e Porto de Galinhas, neste domingo (19) e segunda (20)

Uma programação diversificada que contempla várias atividades culturais e populares será oferecida, neste domingo (19) e segunda-feira (20), em Nossa Senhora do Ó e Porto de Galinhas, 4ª edição da Celebração da Consciência Negra de Ipojuca. Grupos de cultura popular nas diversas linguagens se apresentam no evento.



Música, dança e cinema celebram a ancestralidade africana, com acesso gratuito da população. No domingo (19), a festa acontece a partir das 18h, na Rua Beijupirá, em frente a feirinha de artesanato do espaço cultural Artur Maroja.



Na programação, os moradores e turistas da famosa praia de Porto de Galinhas irão assistir o Cocada Cineclube e curtir as apresentações de grupos de capoeira e maracatu local, e do coletivo de hip hop Nostra Rua e Kilombo Catimbau – Solo Cacau Arcoverde.

Já na segunda (20), a celebração acontecerá em dois horários. Pela manhã, a partir das 9h30, no Iroko centenário da Praça do Baobá, no município de Nossa Senhora do Ó, com a participação de estudantes de 4 escolas públicas locais, são elas: Frei Otton, Armando Brito, Anibal Cardoso e Mário Júlio.



Após a cerimônia em respeito ao 20 de Novembro e Zumbi dos Palmares com a participação de um historiador local e de povos de terreiros, haverá apresentações culturais com o grupo Mandinga de Capoeira e a Ciranda Porto de Galinhas.

E a noite, em Porto de Galinhas, a partir das 18hs, haverá as apresentações dos grupos locais Coco Caetés, Maracatu Okum Jambá, Associação de Capoeira de Porto com participação especial do Patrimônio Vivo de Pernambuco, o Mestre Galo Preto e show do grupo Mestres do Coco, encerrando as festividades.

"Pensamos numa programação que atenda aos mais variados públicos, desde crianças e jovens, até os adultos, evidenciando a importância da presença negra na localidade e valorizando grupos culturais que atuem nessa temática. Além deles, também potencializamos e reverenciamos os ritmos urbanos contemporâneos como o hip hop que tem uma forte presença no município e está completando 50 anos no Brasil", enfatiza o idealizador e produtor executivo do projeto, Marcos Moraes.

A realização é da RFG Produções Culturais com produção executiva do Centro Cultural Farol da Vila e incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco. O projeto tem parceria da Prefeitura Municipal de Ipojuca, Secretaria Especial de Cultura e da Associação dos Artesãos e Empreendedores do Espaço Cultural Artur Maroja de Porto de Galinhas.

SERVIÇO:

4ª edição da Celebração da Consciência Negra em Ipojuca

Dias: 19 e 20 de novembro de 2023

Local: Nossa Senhora do Ó e Porto de Galinhas

DOMINGO - 19/11 – 18h em PORTO DE GALINHAS

LOCAL: Rua Beijupirá (em frente a Feirinha de Artesanato)

Atrações Locais: Maracatu Afaias de Porto, Escola de Capoeira Nossa Cor, Coletivo de Hip-Hop Nostra Rua.

Atração Regional: Kilombo Catimbau – Solo Cacau Arcoverde.

SEGUNDA - 20/11 – 9h30 em NOSSA SENHORA DO Ó

LOCAL: Praça do Baobá

Atrações: Mandinga de Capoeira

Cerimônia e Celebração ‘’20 de Novembro - Zumbi dos Palmares’’

Ciranda Porto de Galinhas

SEGUNDA - 20/11 – 18h em PORTO DE GALINHAS

LOCAL: Rua Beijupirá (em frente a Feirinha de Artesanato)

Cocada Cineclube

Grupos Locais: Coco Caetés, Maracatu Okum Jambá, Associação de Capoeira de Porto

Grupos Regionais: Participação especial do Mestre Galo Preto (Patrimônio Vivo de PE) e Mestres do Coco Pernambucano.

