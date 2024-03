A- A+

BBB 24 Celebrando 80 dias de BBB 24, integrantes dos Fadas pulam seminus na piscina da casa; veja o momento Os participantes se uniram para celebrar a permanência na casa do BBB 24 no tão sonhado Top 10 do programa

Na tarde desta quarta-feira (27), Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus se uniram para celebrar a permanência na casa do Big Brother Brasil 24 no tão sonhado Top 10 do programa. O grupo Fadas comemorou de maneira inusitada e os cinco participantes tiraram a roupa e pularam seminus na piscina da casa.



Na última terça (26), Davi já havia tentado convencer Matteus a pular na piscina sem sunga, mas o gaúcho recusou o pedido, mas o baiano não desistiu da ideia e conseguiu convencer os aliados nesta tarde.

O motorista de aplicativo voltou do Paredão e compartilhou com os brothers sobre a promessa de pular sem sunga e mobilizou os integrantes do Quarto Fada para pularem do seu lado.

"Se vocês toparem, eu topo", disse Beatriz. "Bora ficar de biquíni e com a mão no peito?", propôs Alane.

"Peladão, com a mão no tareco..." sugeriu Davi, aos risos. "Essa vai para comemorar, 80 dias de programa", completou o baiano. Depois de topar a ideia, Isabelle incentivou Matteus que tinha recusado a proposta anteriormente.



Confira o momento do pulo:

Os cinco participantes pularem na piscina e cantaram a música tema do BBB 24, ''Vida Real'', de Paulo Ricardo.

