Celebrando aniversário do Recife, Spotify divulga os mais escutados na capital em 2023; confira

Em celebração ao aniversário do Recife, que completa 486 anos no próximo domingo (12), o Spotify divulgou os artistas, gêneros, álbuns, músicas mais escutados por usuários de Recife em 2023, de 1° de janeiro a 28 de fevereiro de 2023.

Assim como em São Paulo e Rio de Janeiro, o funk carioca é o gênero musical mais popular entre os recifenses. Apesar disso, NATTAN, cearense representante do piseiro, ocupa a primeira posição no ranking dos artistas e álbuns mais escutados na cidade.

Outros destaques entre os usuários da capital pernambucana são Marília Mendonça, Mari Fernandez, MC Cabelinho e WIU, que mais aparecem no TOP 5 entre artistas, álbuns e músicas mais populares.

Ana Castela, atualmente a artista número 1 no Spotify no Brasil, ocupa a nona posição entre as músicas mais escutadas com Bombonzinho - Ao Vivo, junto com Israel & Rodolffo, seguida por Flowers, de Miley Cyrus, na décima posição do ranking e única faixa internacional a figurar entre as preferidas de Recife. Confira:

10 gêneros mais escutados na cidade de Recife

1. Funk Carioca

2. Arrocha

3. Forró

4. Sertanejo Pop

5. Sertanejo universitário

6. Pop

7. MPB

8. Sertanejo

9. Pagode

10. Dance Pop

10 artistas mais escutados na cidade de Recife

1. NATTAN

2. Marília Mendonça

3. Mari Fernandez

4. Wesley Safadão

5. MC Cabelinho

6. Felipe Amorim

7. João Gomes

8. Jorge & Matheus

9. Filipe Ret

10. Leo Santana

10 álbuns mais escutados na cidade de Recife

1. Fantástico Mundo de Nattan, por NATTAN

2. LITTLE LOVE, por MC Cabelinho

3. Vida Cara por Oroch

4. Ao vivo em Fortaleza, por Mari Fernandez

5. Manuel de Como Amar Errado, por WIU

6. Wesley Safadão ao Vivo em Fortaleza, por Wesley Safadão

7. Manifesto Musical, por Henrique & Juliano

8. Eu falei Forró - Seleção do DVD, por Iguinho e Lulinha

9. Simbora para a Vaquejada, por Iguinho e Lulinha

10. LUME, por Filipe Ret

10 músicas mais escutadas na cidade de Recife

1. Leão, por Marília Mendonça

2. Zona de Perigo, por Leo Santana

3. Love Gostosinho, por Felipe Amorim e NATTAN

4. Coração de Gelo, por WIU

5. Novinha do Onlyfans (Tchan Ran Tchan Tchan), por Kadu Martins

6. Eu Gosto Assim - Ao Vivo, por Mari Fernandez e Gustavo Mioto

7. Ai Papai, por Anitta, MC Danny e HITMAKER

8. Parecia Tempestade, por Sony no Beat, Felupe e MC Danny

9. Bombonzinho - Ao Vivo, por Israel & Rodolffo e Ana Castela

10. Flowers, por Miley Cyrus

