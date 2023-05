Celebridades de Hollywood apoiam greve dos roteiristas; saiba quais

A- A+

A greve dos roteiristas nos EUA, que começou oficialmente na última terça-feira e já afeta programas de TV e séries, tem ganhado apoio de grandes estrelas de Hollywood. Atrizes como Amanda Seyfried, Elizabeth Olsen e Brian Tyree Henry foram alguns dos que declararam apoio aos colegas.

“Precisamos reimaginar estruturalmente como pessoas de todos os níveis podem continuar ganhando a vida agora que temos esses serviços de streaming", disse Elizabeth, estrela de "Wandavision", do Disney+, à Variety.

Estrela de "The dropout", no Brasil exibido pelo Star+, Amanda Seyfried também foi categórica: “Não entendo qual é o problema. Tudo mudou com o streaming e todos deveriam ser recompensados por seu trabalho. É fácil".

Brian Tyree Henry, indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante em 2023 por "Passagem", disse eserar que "todos sejam tratados igualmente. Não acho que eles recebam o que merecem e que as pessoas os ouçam. As pessoas fazem greve por um motivo.”

Olivia Wilde, que recentemente estrelou e dirigiu o filme "Não se preocupe, querida", com Harry Styles, também disse, no baile do Met, na última segunda-feira, que apoiava os roteiristas e os sindicatos. "Isso afeta toda a indústria e pessoas além dela, mas temos que lutar pelos nossos direitos".

Quinta Brunson, estrela, criadora e roteirista da comédia "Abbott Elementary", do Star+, disse que estava entre os grevistas e ia lutar pelos direitos.

Jay Leno, que apresentou um programa noturno "The Tonight Show " por mais de 20 anos, chegou a levar lanche para os grevistas reunidos na porta dos estúdios Disney, em Burbank.

O ator Rob Lowe também foi para junto dos grevistas e disse que "somos tão bons quanto o roteiro que recebemos".

Esta é a primeira greve desde 2007, quando uma paralisação de grandes proporções afetou filmes, séries e a própria economia dos EUA, especialmente do estado da Califórnia.

Neste ano, os roteiristas defendem a necessidade de se adequar os acordos comerciais e trabalhistas aos novos tempos da indústria, muito modificada em razão do streaming. Segundo o jornal LA Times, cerca de 30% dos roteiristas recebiam o salário mínimo permitido pelo sindicato em 2013. Hoje, 10 anos depois, a porcentagem ultrapassa a casa dos 50%.

