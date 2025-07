A- A+

CINEMA Celebridades vão invadir Veneza, confirmando status do festival como prévia do Oscar A 82ª edição do Festival de Veneza acontece entre os dias 27 de agosto e 6 de setembro

Julia Roberts, George Clooney, Emma Stone e Dwayne Johnson são apenas algumas das celebridades com filmes na edição deste ano do Festival de Veneza, que anunciou na terça, 22, a lista de produções indicadas para sua 82. ª edição, entre os dias 27 de agosto e 6 de setembro. Kim Novak e Werner Herzog serão os homenageados do ano.

Yorgos Lanthimos e Stone estão de volta a Veneza com Bugonia e Jang Joon-hwan com Save the Green Planet!. Clooney retorna em Jay Kelly, de Noah Baumbach, no qual vive um ator em viagem pela Europa com seu empresário (Adam Sandler).

Concorrem ainda: Frankenstein, de Guillermo del Toro; o drama esportivo de Benny Safdie, The Smashing Machine, com Dwayne Johnson; e The Wizard of the Kremlin, de Olivier Assayas, no qual Jude Law é Vladimir Putin; A House of Dynamite, de Kathryn Bigelow, thriller sobre iminente ataque de mísseis aos EUA, com Idris Elba; e Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch, com Cate Blanchett.

Muitos mestres também estão na lista: Park Chan-wook, com No Other Choice; László Nemes, com Orphan; e François Ozon, com O Estrangeiro, adaptação do livro de Albert Camus. Um dos títulos que devem causar impacto é The Voice of Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania, sobre a morte de uma presa em carro sob fogo israelense no norte de Gaza.

Fora de competição

After the Hunt, de Luca Guadagnino, um thriller sobre denúncia de violência sexual em uma universidade americana, será lançado fora de competição, marcando a estreia de Julia Roberts no festival. In the Hand of Dante, de Julian Schnabel, com Al Pacino e Martin Scorsese, também será exibido fora de competição.

O festival será aberto com La Grazia, de Paolo Sorrentino, estrelando Toni Servillo e Anna Ferzetti. Alexander Payne presidirá o júri da competição principal, que também inclui a atriz Fernanda Torres e os diretores Cristian Mungiu, Mohammad Rasoulof e Maura Delpero.

Veneza se estabeleceu como uma plataforma sólida para aspirantes ao Oscar, com vencedores de melhor filme, incluindo A Forma da Água, Spotlight: Segredos Revelados, Nomadland e Birdman. A edição do ano passado teve vários filmes vencedores do Oscar, incluindo O Brutalista, de Brady Corbet, e Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

Veja também