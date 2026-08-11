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CINEMA Celina Leão volta atrás e diz que Festival de Brasília do Cinema Brasileiro será realizado este ano Mais antigo festival em atividade do país, evento chegou a ser cancelado após comunicado da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de que não haveria verba disponível

Após o anúncio do cancelamento da 59ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o mais antigo em atividade do país, e muitas críticas nas redes sociais, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), confirmou a realização do evento, em suas redes sociais.

Em uma mensagem no X, a governadora disse já haver determinado "que a Secretaria de Economia providencie os recursos necessários para o evento".

O festival não teria como ser realizado, segundo sua direção, porque os organizadores foram comunicados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa de que não haveria verba disponível. A informação foi divulgada inicialmente nesta segunda-feira (10) pela Rádio CBN e confirmada pelo jornal O Globo.





A 59ª edição do Festival de Brasília está prevista 11 de setembro, no Cine Brasília. Os rumores de cancelamento já rondavam o evento desde que notícias sobre atraso nos repasses de R$ 3 milhões por parte da Secretaria de Cultura, órgão responsável pela realização do festival, foram divulgadas há alguns dias. A

edição fazia parte de um acordo de três anos que previa a realização dos festivais de 2024, 2025 e 2026, com orçamento já aprovado para o período.

A confirmação do evento contradiz uma fala da própria governadora: em coletiva na última sexta-feira, Celina Leão afirmou que não iria priorizar a realização do Festival de Brasília diante da crise orçamentária causada pela crise do Banco de Brasília (BRB). O banco estadual se encontra em colapso após negociações e operações realizadas com o Banco Master entre 2024 e 2025, que somaram R$ 30 bilhões segundo dados da própria instituição.

Após a divulgação, mais cedo, de que o festival não teria verba para ser realizado, muitas críticas foram postadas nas redes sociais. Comentando a notícia, a atriz Maeve Jinkings escreveu "Isso é ESCANDALOSO". Logo abaixo, a também atriz Alessandra Negrini fez coro: "Muito triste". A colega Barbara Colen emendou: "Inacreditável! Precisamos fazer alguma coisa!".

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