Céline Dion cancela shows até abril de 2024 por motivos de saúde

A- A+

A cantora canadense Céline Dion cancelou, por motivos de saúde, quase 40 shows previstos na Europa até abril de 2024, anunciaram os organizadores da sua turnê em comunicado nesta sexta-feira (26).

A estrela do pop "continua seu tratamento" para a rara doença neurológica de que sofre, acrescentou o comunicado.

Em dezembro ela anunciou o cancelamento ou adiamento de seus shows agendados na Europa entre fevereiro e julho de 2023.

"Me esforço muito recuperar minhas forças, mas as turnês podem ser muito difíceis (...) É melhor cancelarmos tudo agora, até estar realmente pronta para voltar aos palcos", explicou a artista de 55 anos, citada no comunicado.

O último show de Céline Dion data de março de 2020 em Newark (Estados Unidos). Depois de 50 shows na América do Norte, a sua turnê mundial Courage World Tour foi interrompida pela pandemia de covid-19 e a cantora nunca mais conseguiu retomá-la devido aos espasmos musculares.

Seu próximo show estava agendado para 1º de setembro em Paris.

Céline Dion sofre da síndrome da pessoa rígida, uma doença cuja causa exata é desconhecida, mas de origem aparentemente autoimune.

Essa síndrome, que afeta uma em um milhão de pessoas, causa dor aguda e dificuldade de locomoção, impedindo atividades físicas intensas.

"A equipe médica que acompanha Céline acompanha a evolução da doença e seu tratamento", disse sua assessoria.

"Os ingressos comprados para as 42 datas canceladas serão reembolsados", acrescentaram os organizadores da turnê.

Dion é uma das artistas mais populares do mundo, conhecida, entre outros sucessos, por "My Heart Will Go On", música de 1997 da trilha sonora do filme "Titanic".

Veja também

Famosos Gugu Liberato era dono do Graal? Entenda