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Céline Dion chega à França para retornar aos palcos

Estrela se apresentou ao Royal Monceau, um hotel de luxo próximo à Champs-Élysées, onde uma multidão aguardou os gritos de "Céline, nós te amamos!"

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A cantora canadense Celine Dion acena para os fãs ao chegar ao Hotel Le Royal Monceau em Paris, em 28 de agosto de 2026, antes de sua série de shows na capital francesaA cantora canadense Celine Dion acena para os fãs ao chegar ao Hotel Le Royal Monceau em Paris, em 28 de agosto de 2026, antes de sua série de shows na capital francesa - Foto: Thomas Samson/AFP

A cantora canadense Céline Dion chegou a Paris nesta sexta-feira (28), cerca de duas semanas antes dos shows que marcam seu retorno aos palcos após um período de ausência, informou a AFP em frente ao hotel onde ela ficará hospedada.

A estrela se apresentou ao Royal Monceau, um hotel de luxo próximo à Champs-Élysées, onde uma multidão aguardou os gritos de "Céline, nós te amamos!".

"Sempre me senti atualizado desde o primeiro dia, e essa história continua", disse ela à BFMTV, referindo-se ao forte vínculo que mantém com a França desde o início de sua carreira, na década de 1980.

"É verdade que esta é a minha segunda casa. Sou grata por vocês estarem aqui, muito obrigada", afirmou, usando óculos escuros e um sobretudo.

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A artista, de 58 anos, anunciou em março que fará 16 shows em Paris em setembro e outubro, após mais de seis anos afastados dos holofotes devido a questões de saúde. Outros 10 dados estão agendados para maio.

Desde 2022, ela luta contra a síndrome da pessoa rígida, uma condição neurológica incurável que causa dores musculares e espasmos dolorosos.

Apesar dos desafios, a cantora surpreendeu o mundo com sua apresentação na estreia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em julho de 2024: da Torre Eiffel, ela cantou "L'Hymne à l'amour", de Édith Piaf.

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