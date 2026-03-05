A- A+

famosos Céline Dion: em recuperação de doença rara, cantora posta fotos inéditas de maiô e web reage Cantora canadense, afastada dos palcos desde diagnóstico da síndrome da pessoa rígida, compartilhou lembranças nas redes

A cantora canadense Céline Dion, de 57 anos, compartilhou nas redes sociais fotos antigas em clima de verão enquanto continua afastada dos palcos por causa de um problema de saúde. Em publicação feita no Instagram no dia 4 de março, a artista divulgou imagens tiradas há 18 anos, durante uma viagem a Cidade do Cabo, na África do Sul.

Nas fotos, a intérprete do sucesso My Heart Will Go On aparece relaxando em um barco, tomando sol com um maiô azul de peça única com recortes na cintura e decote em V. O cabelo aparece preso em um coque, acompanhado de óculos de sol grandes.

Na legenda da publicação, Dion escreveu: “Roupas que mal posso esperar para usar de novo… Quem mais está animado para o verão?”

A postagem arrancou milhares de reações de carinho e admiração dos fãs de Dion. 'Uma diva!", escreveu um perfil! "É maravilhoso te ver bem, siga forte!", concluiu.

A artista está afastada das apresentações desde 2023. Em maio daquele ano, anunciou que estava “incapaz de se preparar adequadamente e realizar o restante” das datas de sua turnê previstas para 2024 devido ao diagnóstico da chamada síndrome da pessoa rígida, uma condição neurológica rara.

De acordo com uma fonte ouvida pela revista People, o “objetivo” da cantora é voltar aos palcos, mas apenas quando estiver plenamente recuperada. A prioridade, segundo a fonte, é que a artista “se concentre em sua saúde.”

Dion foi diagnosticada com a doença em agosto de 2022. Em entrevista à People, contou que iniciou imediatamente um tratamento rigoroso, que inclui medicamentos, terapia imunológica, terapia vocal e reabilitação física intensa cinco dias por semana.

A médica que diagnosticou a cantora, Amanda Piquet, afirmou que os cuidados exigem dedicação total. Segundo ela, os tratamentos da artista são praticamente “um trabalho em tempo integral”, acrescentando que Dion é “incrivelmente motivada e determinada.”

A própria cantora explicou o diagnóstico em uma mensagem nas redes sociais: “Recentemente, fui diagnosticada com uma condição neurológica muito rara chamada síndrome da pessoa rígida, que afeta algo como uma em cada um milhão de pessoas. Embora ainda estejamos aprendendo sobre essa condição rara, agora sabemos que é isso que tem causado todos os espasmos que tenho tido.”

Em outra entrevista à People, Dion relatou o impacto da doença em sua vida: “Minha vida estava indo ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo.” Ela acrescentou: “Eu não queria parar. Eu queria continuar no palco. Queria ser corajosa em vez de sensata. Isso estava errado.”

Apesar do afastamento das turnês, a cantora fez uma aparição pública no Grammy Awards 2024, quando apresentou o prêmio de Álbum do Ano para Taylor Swift.

Em dezembro, Dion voltou às redes sociais para agradecer o apoio do público. “Ao recebermos este novo ano, quero tirar um momento para enviar todo o meu amor a vocês. Que este ano traga boa saúde, felicidade e paz ao seu coração,” escreveu. “Espero que vocês encontrem risadas nas pequenas coisas, força nos momentos difíceis e alegria nas memórias que criam com aqueles que amam.”

Durante a recuperação, a artista tem mantido contato frequente com os fãs pela internet. Em um vídeo bem-humorado publicado no TikTok, por exemplo, mostrou o que carrega em sua bolsa, retirando itens comuns como creme para as mãos, álcool em gel e balas Mentos, além de objetos inusitados — incluindo um microfone e seu próprio crachá VIP, em tom de brincadeira.

