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Artistas Céline Dion se despede de Paris em seu último show antes de voltar em maio Com a apresentação deste sábado (17), a artista terá realizado 16 shows na capital francesa, aos quais se somarão mais 10 datas em maio

Com seus maiores sucessos, ingressos esgotados e muita emoção, a cantora canadense Céline Dion encerra neste sábado (17) sua primeira série de shows em Paris, marcando seu retorno aos palcos após uma pausa devido a problemas de saúde.

Seja diante dos fãs que a aguardavam no hotel de luxo onde se hospedou com os filhos, ou diante dos 35.000 espectadores que lotaram cada apresentação em uma arena gigantesca nos arredores de Paris, a estrela canadense manteve o ritmo de sua maratona musical por mais de um mês.

Com a apresentação deste sábado (17), a artista terá realizado 16 shows na capital francesa, aos quais se somarão mais 10 datas em maio.

"Quando vou voltar para casa?", brincou a cantora de 58 anos certa noite, durante um show.

A intérprete de "My Heart Will Go On", do filme Titanic, está acostumada a shows no formato de residência artística, um modelo que adotou anos atrás em Las Vegas.

Em Paris, ela deixou pouco espaço para o improviso, com apresentações milimetricamente planejadas e pouquíssimas variações no repertório e nos comentários.

Cercada por músicos e um coral, a estrela apresentou um espetáculo de cerca de duas horas e meia, marcado por cerca de trinta canções de sua fase dos anos 1990 e 2000 e de seu repertório em inglês.

A cantora também se permitiu interpretar versões de músicas como "Sweet Dreams", do Eurythmics, ou uma ária de ópera de Maria Callas.

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