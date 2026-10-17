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Céline Dion se despede de Paris em seu último show antes de voltar em maio

Com a apresentação deste sábado (17), a artista terá realizado 16 shows na capital francesa, aos quais se somarão mais 10 datas em maio

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A Cantora Céline Dion se despede de Paris em seu último show antes de voltar em maioA Cantora Céline Dion se despede de Paris em seu último show antes de voltar em maio - Foto: Thomas Samson/AFP

Com seus maiores sucessos, ingressos esgotados e muita emoção, a cantora canadense Céline Dion encerra neste sábado (17) sua primeira série de shows em Paris, marcando seu retorno aos palcos após uma pausa devido a problemas de saúde.

Seja diante dos fãs que a aguardavam no hotel de luxo onde se hospedou com os filhos, ou diante dos 35.000 espectadores que lotaram cada apresentação em uma arena gigantesca nos arredores de Paris, a estrela canadense manteve o ritmo de sua maratona musical por mais de um mês.

Com a apresentação deste sábado (17), a artista terá realizado 16 shows na capital francesa, aos quais se somarão mais 10 datas em maio.

"Quando vou voltar para casa?", brincou a cantora de 58 anos certa noite, durante um show.

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A intérprete de "My Heart Will Go On", do filme Titanic, está acostumada a shows no formato de residência artística, um modelo que adotou anos atrás em Las Vegas.

Em Paris, ela deixou pouco espaço para o improviso, com apresentações milimetricamente planejadas e pouquíssimas variações no repertório e nos comentários.

Cercada por músicos e um coral, a estrela apresentou um espetáculo de cerca de duas horas e meia, marcado por cerca de trinta canções de sua fase dos anos 1990 e 2000 e de seu repertório em inglês.

A cantora também se permitiu interpretar versões de músicas como "Sweet Dreams", do Eurythmics, ou uma ária de ópera de Maria Callas.

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