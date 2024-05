A- A+

Céline Dion Céline Dion se emociona ao falar sobre condição neurológica rara em trailer de documentário "Não irei parar", anuncia a artista no documentário "Eu sou: Céline Dion"

Os fãs de Céline Dion podem ir se preparando para se emocionar. E muito. O documentário "Eu sou: Céline Dion" teve seu primeiro trailer divulgado, com direito a muitos momentos tocantes.

No vídeo, que você confere abaixo, a artista fala abertamente sobre sua saúde após ser diagnosticada com uma condição neurológica rara conhecida como síndrome da pessoa rígida (SPR), que causa dores e rigidez muscular.

"Não é difícil fazer um show, difícil é cancelar um show", fala uma emocionada Céline, atualmente impedida de se apresentar. Apesar da limitação, no vídeo, a artista anuncia: "Não irei parar". "Eu sou: Céline Dion" tem lançamento previsto para o dia 25 de junho, no streaming do Amazon Prime Video.

Céline cancelou shows e comunicou seu estado de saúde pela primeira vez em dezembro de 2022. Desde então, sua irmã vinha dando detalhes sobre sua condição.

No Grammy, em fevereiro, ela vez uma aparição surpresa para anunciar a categoria de álbum do ano. vencida por Taylor Swift, com "Midnights".

Veja também

SHOWS 2024 Alexandre Pires abre agenda de shows de junho no Recife; confira programação