"1985 - O Ano Que Repaginou a Música Brasileira", de Célio Albuquerque, ganha lançamento no Recife
Lançamento acontece nesta terça (24) na Livraria do Jardim, Boa Vista
Se por um lado o fim dos grandes festivais chegou a causar um certo receio pelo suposto fim da música brasileira, por outro, a androginia de um performático Ney Matogrosso - em Secos & Molhados - dava as caras (e o corpo) em estética que segue ‘sui generis’ até os dias atuais.
O ano de 1973 foi mesmo de reinvenção da MPB. Tal qual 1979 ressignificou e 1985 repaginou a Música Popular Brasileira - neste último, com marcos da redemocratização do país e com a primeira edição do Rock in Rio, entre outros registros, dando sentido a uma espécie de ‘virada’ àquele ano.
O fato é que a trilogia citada é trazida nas páginas de livros idealizados e organizados pelo jornalista, pesquisador, escritor, roteirista e produtor cultural Célio Albuquerque.
E ele está nesta terça (24) no Recife para o lançamento de “1985 - O Ano Que Repaginou a Música Brasileira”.
O evento acontece na Livraria do Jardim, no bairro da Boa Vista, com a presença do jornalista e crítico musical José Teles e do historiador, professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e colunista da Folha de SP Gustavo Alonso, dois dos autores convidados que integram a obra - publicada pela Garota FM Books, que também esteve com “1979 - O Ano Que Ressignificou a MPB” (2022). Já “1973 - O Ano Que Reinventou a MPB” (2013) foi da Sonora Editora.
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Rei do Baião
Ficou a cargo de Teles discorrer sobre “Sanfoneiro Macho”, disco de Luiz Gonzaga lançado em 1985. Com faixas conhecidas do público, entre outras “Deixe a Tanga Voar” e “Forró nº 1”, o álbum integra o rol de sonoridades de um ano que reforçou a pluralidade da música brasileira.
A afirmação reforçada pelos 85 discos nacionais que constam no livro, a exemplo de “Estação da Luz”, de Alceu Valença, com texto de Júlio Moura e “Cazuza”, com texto de Leoni, parceiro do saudoso cantor e compositor carioca no clássico “Exagerado”.
Além dos textos, a imersão na musicalidade do livro de um ano musical como 1985 - que tem prefácio do jornalista Zé Emílio Rondeau - traz, ainda, verbetes com mais de 50 obras comentadas, somado a um capítulo sobre os “singles”, conhecidos à época como compactos. Há também outros artigos que tratam de política e sociedade.
Indagado sobre ‘qual o próximo ano e o próximo verbo do próximo livro’ sobre a Música Popular Brasileira, Célio Albuquerque desconversa com um “Nem eu sei, se e que vai ter”.
Mas, decerto, a leitura sobre o ano de 1985, assim como os outros anos tratados por ele nas obras anteriores, vai aguçar qual será a memória vindoura a ser registrada em um novo livro de sua autoria.
Confira os capítulos, artistas e autores presentes em "1985 O Ano Que Repaginou A Música Brasileira".
Retrospectiva - por Célio Albuquerque
Rock In Rio - por Luiz Felipe Carneiro
Contexto político - por Washington Santos
Contexto político - por Ary Peixoto
Alceu Valença – “Estação da Luz”, por Júlio Moura
Alcione – “Fogo da Vida”, por Vicente Dattoli
Almir Guineto – “Sorriso Novo”, por Analu Germano
Almir Sater – “Instrumental”, por Fernando Jonavo
Amelinha – “Caminho do Sol”, por Amelinha
Anastácia – “Trinta Anos de Forró”, por Anastácia
Angela Ro Ro – “Eu Desatino”, por Taissa Maia
Antonio Adolfo – “Viva Chiquinha Gonzaga”, por Monique Aragão
Baby Consuelo – “Sem Pecado e Sem Juízo”, por Júlio Diniz
Beth Carvalho – “Das Bênçãos que Virão com Os Novos Amanhãs”, por Manu da Cuíca
Bezerra da Silva – “Malandro Rife”, por Luiz Antonio Simas
Cazuza – “Cazuza”, por Leoni
Chitãozinho e Xororó – “Fotografia”, por André Piunti
Cinema – “Cinema”, por Bento Araujo
Cristina Buarque e Mauro Duarte – “Cristina Buarque e Mauro Duarte”, por João Pimentel
Dominguinhos – “Isso Aqui Tá Bom Demais”, por Gustavo Alonso
Dona Ivone Lara – “Ivone Lara”, por Rildo Hora
Edu Lobo e Chico Buarque – “Corsário do Rei”, por Thelmo Lins
Egberto Gismonti – “Trem Caipira”, por Jeanne de Castro
Elba Ramalho – “Fogo Na Mistura”, por André Cananéa
Erasmo Carlos – “Erasmo Carlos”, por Leonardo Lichote
Fábio Jr. – “Fabio Jr”, por Bruno Ascari
Fafá de Belém – “Aprendizes da Esperança”, por DJ Zé Pedro
Fagner – “Fagner”, por Mimi Rocha
Fatima Guedes – “Sétima Arte”, por Fatima Guedes
Fellini – “O Adeus de Fellini”, por Lorena Calábria
Francis Hime – “Clareando”, por Joana Hime
Fundo de Quintal – “Divina Luz”, por Marcelo Ferro
Gal Costa – “Bem Bom”, por Mauro Ferreira
Garotos Podres – “Mais Podres do que Nunca”, por Luiz Thunderbird
Geraldo Azevedo – “Geraldo Azevedo Ao Vivo”, por Gabriela Azevedo
Gerônimo – “Mensageiro da Alegria”, por Osmar Marrom Martins
Gilberto Gil – “Dia Dorim, Noite Neon”, por Lucas Vieira
Gonzaguinha – “Olho de Lince”, por Dacio Malta
Grupo Rumo – “Caprichoso”, por Carlos Cê Evandro
Guilherme Arantes – “Despertar”, por Guilherme Arantes
Hermínio Bello de Carvalho – “Lira do Povo”, por Augusto Diniz
Herva Doce – “Amante Profissional”, por Ricardo Pugialli
Ira! – “Mudança de Comportamento”, por Ricardo Schott
Jane Duboc – “Ponto de Partida”, por Marcia Tauil
João Paulo e Daniel — “Amor, sempre amor”, por Daniel
Joyce Moreno – “Saudade do Futuro”, por Ana Martins
Kid Abelha e os Abóboras Selvagens – “Educação Sentimental”, por Carlos Eduardo Lima
Kiko Zambianchi – “Choque”, por Márcia Fráguas
Leci Brandão – “Leci Brandão”, por Verônica Bonfim
Legião Urbana – “Legião Urbana”, por Julio Ettore
Leo Jaime – “Sessão da Tarde”, por Leo Jaime
Língua de Trapo – “Como é Bom Ser Punk”, por Silvio Essinger
Luiz Caldas – “Magia”, por Ceci Alves
Luiz Carlos da Vila – “Pra Esfriar a Cabeça”, por Cláudio Jorge
Luiz Gonzaga – “Sanfoneiro Macho”, por José Teles
Lulu Santos – “Normal”, por Leandro Souto Maior
Marcos Sabino – “Simples Situation”, por Marcos Sabino
Marina – “Todas”, por Fabio Vizzoni
Martinho da Vila – “Criações e Recriações”, por Kamille Viola
Metrô – “Olhar”, por Mona Gadelha
Milton Nascimento – “Encontros e Despedidas”, por Maurício Gouvêa
Moraes Moreira – “Tocando a Vida”, por Ricardo Moreira
Nana Caymmi – “Chora Brasileira”, por Flavio Mendes
Nara Leão e Roberto Menescal – “Nara e Menescal”, por Hugo Sukman
Pepeu Gomes – “Energia Positiva”, por Gui Schwab
Premê – “O Melhor dos Iguais”, por Márcio Pinheiro
Raça Brasileira – “Raça Brasileira”, por Leonardo Bruno
Radamés Gnattali – “Projeto Almirante”, por Henrique Cazes
Rita Lee e Roberto de Carvalho – “Rita e Roberto”, por Astrid Fontenelle
Ritchie – “Circular”, por Ariston “Sal” Junior
Roberto Carlos – “Roberto Carlos”, por Zeca Azevedo
Roupa Nova – “Roupa Nova”, por Miguel Sá
RPM – “Revoluções por Minuto”, por Emilio Pacheco
Sá e Guarabira – “Harmonia”, por Luiz Carlos Sá
Sepultura – “Bestial Devastation”, por Marcos Sampaio
Sérgio Ricardo – “Estória de João-Joana”, por Fred Góes
Simone – “Cristal”, por Ana Costa
Tetê Espíndola – “Gaiola”, por Felipe Tadeu
Tim Maia – “Tim Maia”, por Marcelo Costa
Titãs – “Televisão”, por Charles Gavin
Tom Jobim – “O Tempo e o Vento”, por Juarez Fonseca
Tunai- “Tunai”, por Daniella Zupo
Ultraje a Rigor – “Nós Vamos Invadir Sua Praia”, por Luiz André Alzer
Vários – “A Música em Pessoa”, por Mácleim Damasceno
Vários – “Festival dos Festivais”, por Ayrton Mugnaini Jr
Vários – “Tenda dos Milagres”, por Paulo César Figueiredo
Verônica Sabino – “Metamorfose”, por Beto Feitosa
Zé Ramalho – “De Gosto, de água e de amigos”, por Chris Fuscaldo
Zé Renato e Claudio Nucci – “Pelo Sim, Pelo Não”, por Juca Filho
Verbetes - por Carlos Eduardo Lima, Célio Albuquerque e Ricardo Schott
Compactos - por Carlos Eduardo Lima
Capítulos, artistas e autores presentes no livro
Retrospectiva - por Célio Albuquerque
Rock In Rio - por Luiz Felipe Carneiro
Contexto político - por Washington Santos
Contexto político - por Ari Peixoto
SERVIÇO
Lançamento do livro “1985 - O Ano Que Repaginou a Música Brasileira”
Com presença do autor Célio Albuquerque - e José Teles e Gustavo Alonso, colaboradores na obra
Quando: hoje, às 19h
Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista
Acesso gratuito
Informações: @livrariadojardim