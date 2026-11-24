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Se por um lado o fim dos grandes festivais chegou a causar um certo receio pelo suposto fim da música brasileira, por outro, a androginia de um performático Ney Matogrosso - em Secos & Molhados - dava as caras (e o corpo) em estética que segue ‘sui generis’ até os dias atuais.



O ano de 1973 foi mesmo de reinvenção da MPB. Tal qual 1979 ressignificou e 1985 repaginou a Música Popular Brasileira - neste último, com marcos da redemocratização do país e com a primeira edição do Rock in Rio, entre outros registros, dando sentido a uma espécie de ‘virada’ àquele ano.

O fato é que a trilogia citada é trazida nas páginas de livros idealizados e organizados pelo jornalista, pesquisador, escritor, roteirista e produtor cultural Célio Albuquerque.



E ele está nesta terça (24) no Recife para o lançamento de “1985 - O Ano Que Repaginou a Música Brasileira”.

O evento acontece na Livraria do Jardim, no bairro da Boa Vista, com a presença do jornalista e crítico musical José Teles e do historiador, professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e colunista da Folha de SP Gustavo Alonso, dois dos autores convidados que integram a obra - publicada pela Garota FM Books, que também esteve com “1979 - O Ano Que Ressignificou a MPB” (2022). Já “1973 - O Ano Que Reinventou a MPB” (2013) foi da Sonora Editora.





Rei do Baião

Ficou a cargo de Teles discorrer sobre “Sanfoneiro Macho”, disco de Luiz Gonzaga lançado em 1985. Com faixas conhecidas do público, entre outras “Deixe a Tanga Voar” e “Forró nº 1”, o álbum integra o rol de sonoridades de um ano que reforçou a pluralidade da música brasileira.



Crédito: ilustração de Greg/Folha de Pernambuco, originalmente feita para Folha Gastronômica





A afirmação reforçada pelos 85 discos nacionais que constam no livro, a exemplo de “Estação da Luz”, de Alceu Valença, com texto de Júlio Moura e “Cazuza”, com texto de Leoni, parceiro do saudoso cantor e compositor carioca no clássico “Exagerado”.

Além dos textos, a imersão na musicalidade do livro de um ano musical como 1985 - que tem prefácio do jornalista Zé Emílio Rondeau - traz, ainda, verbetes com mais de 50 obras comentadas, somado a um capítulo sobre os “singles”, conhecidos à época como compactos. Há também outros artigos que tratam de política e sociedade.

Indagado sobre ‘qual o próximo ano e o próximo verbo do próximo livro’ sobre a Música Popular Brasileira, Célio Albuquerque desconversa com um “Nem eu sei, se e que vai ter”.



Mas, decerto, a leitura sobre o ano de 1985, assim como os outros anos tratados por ele nas obras anteriores, vai aguçar qual será a memória vindoura a ser registrada em um novo livro de sua autoria.

Confira os capítulos, artistas e autores presentes em "1985 O Ano Que Repaginou A Música Brasileira".



Retrospectiva - por Célio Albuquerque

Rock In Rio - por Luiz Felipe Carneiro

Contexto político - por Washington Santos

Contexto político - por Ary Peixoto

Alceu Valença – “Estação da Luz”, por Júlio Moura

Alcione – “Fogo da Vida”, por Vicente Dattoli

Almir Guineto – “Sorriso Novo”, por Analu Germano

Almir Sater – “Instrumental”, por Fernando Jonavo

Amelinha – “Caminho do Sol”, por Amelinha

Anastácia – “Trinta Anos de Forró”, por Anastácia

Angela Ro Ro – “Eu Desatino”, por Taissa Maia

Antonio Adolfo – “Viva Chiquinha Gonzaga”, por Monique Aragão

Baby Consuelo – “Sem Pecado e Sem Juízo”, por Júlio Diniz

Beth Carvalho – “Das Bênçãos que Virão com Os Novos Amanhãs”, por Manu da Cuíca

Bezerra da Silva – “Malandro Rife”, por Luiz Antonio Simas

Cazuza – “Cazuza”, por Leoni

Chitãozinho e Xororó – “Fotografia”, por André Piunti

Cinema – “Cinema”, por Bento Araujo

Cristina Buarque e Mauro Duarte – “Cristina Buarque e Mauro Duarte”, por João Pimentel

Dominguinhos – “Isso Aqui Tá Bom Demais”, por Gustavo Alonso

Dona Ivone Lara – “Ivone Lara”, por Rildo Hora

Edu Lobo e Chico Buarque – “Corsário do Rei”, por Thelmo Lins

Egberto Gismonti – “Trem Caipira”, por Jeanne de Castro

Elba Ramalho – “Fogo Na Mistura”, por André Cananéa

Erasmo Carlos – “Erasmo Carlos”, por Leonardo Lichote

Fábio Jr. – “Fabio Jr”, por Bruno Ascari

Fafá de Belém – “Aprendizes da Esperança”, por DJ Zé Pedro

Fagner – “Fagner”, por Mimi Rocha

Fatima Guedes – “Sétima Arte”, por Fatima Guedes

Fellini – “O Adeus de Fellini”, por Lorena Calábria

Francis Hime – “Clareando”, por Joana Hime

Fundo de Quintal – “Divina Luz”, por Marcelo Ferro

Gal Costa – “Bem Bom”, por Mauro Ferreira

Garotos Podres – “Mais Podres do que Nunca”, por Luiz Thunderbird

Geraldo Azevedo – “Geraldo Azevedo Ao Vivo”, por Gabriela Azevedo

Gerônimo – “Mensageiro da Alegria”, por Osmar Marrom Martins

Gilberto Gil – “Dia Dorim, Noite Neon”, por Lucas Vieira

Gonzaguinha – “Olho de Lince”, por Dacio Malta

Grupo Rumo – “Caprichoso”, por Carlos Cê Evandro

Guilherme Arantes – “Despertar”, por Guilherme Arantes

Hermínio Bello de Carvalho – “Lira do Povo”, por Augusto Diniz

Herva Doce – “Amante Profissional”, por Ricardo Pugialli

Ira! – “Mudança de Comportamento”, por Ricardo Schott

Jane Duboc – “Ponto de Partida”, por Marcia Tauil

João Paulo e Daniel — “Amor, sempre amor”, por Daniel

Joyce Moreno – “Saudade do Futuro”, por Ana Martins

Kid Abelha e os Abóboras Selvagens – “Educação Sentimental”, por Carlos Eduardo Lima

Kiko Zambianchi – “Choque”, por Márcia Fráguas

Leci Brandão – “Leci Brandão”, por Verônica Bonfim

Legião Urbana – “Legião Urbana”, por Julio Ettore

Leo Jaime – “Sessão da Tarde”, por Leo Jaime

Língua de Trapo – “Como é Bom Ser Punk”, por Silvio Essinger

Luiz Caldas – “Magia”, por Ceci Alves

Luiz Carlos da Vila – “Pra Esfriar a Cabeça”, por Cláudio Jorge

Luiz Gonzaga – “Sanfoneiro Macho”, por José Teles

Lulu Santos – “Normal”, por Leandro Souto Maior

Marcos Sabino – “Simples Situation”, por Marcos Sabino

Marina – “Todas”, por Fabio Vizzoni

Martinho da Vila – “Criações e Recriações”, por Kamille Viola

Metrô – “Olhar”, por Mona Gadelha

Milton Nascimento – “Encontros e Despedidas”, por Maurício Gouvêa

Moraes Moreira – “Tocando a Vida”, por Ricardo Moreira

Nana Caymmi – “Chora Brasileira”, por Flavio Mendes

Nara Leão e Roberto Menescal – “Nara e Menescal”, por Hugo Sukman

Pepeu Gomes – “Energia Positiva”, por Gui Schwab

Premê – “O Melhor dos Iguais”, por Márcio Pinheiro

Raça Brasileira – “Raça Brasileira”, por Leonardo Bruno

Radamés Gnattali – “Projeto Almirante”, por Henrique Cazes

Rita Lee e Roberto de Carvalho – “Rita e Roberto”, por Astrid Fontenelle

Ritchie – “Circular”, por Ariston “Sal” Junior

Roberto Carlos – “Roberto Carlos”, por Zeca Azevedo

Roupa Nova – “Roupa Nova”, por Miguel Sá

RPM – “Revoluções por Minuto”, por Emilio Pacheco

Sá e Guarabira – “Harmonia”, por Luiz Carlos Sá

Sepultura – “Bestial Devastation”, por Marcos Sampaio

Sérgio Ricardo – “Estória de João-Joana”, por Fred Góes

Simone – “Cristal”, por Ana Costa

Tetê Espíndola – “Gaiola”, por Felipe Tadeu

Tim Maia – “Tim Maia”, por Marcelo Costa

Titãs – “Televisão”, por Charles Gavin

Tom Jobim – “O Tempo e o Vento”, por Juarez Fonseca

Tunai- “Tunai”, por Daniella Zupo

Ultraje a Rigor – “Nós Vamos Invadir Sua Praia”, por Luiz André Alzer

Vários – “A Música em Pessoa”, por Mácleim Damasceno

Vários – “Festival dos Festivais”, por Ayrton Mugnaini Jr

Vários – “Tenda dos Milagres”, por Paulo César Figueiredo

Verônica Sabino – “Metamorfose”, por Beto Feitosa

Zé Ramalho – “De Gosto, de água e de amigos”, por Chris Fuscaldo

Zé Renato e Claudio Nucci – “Pelo Sim, Pelo Não”, por Juca Filho



Verbetes - por Carlos Eduardo Lima, Célio Albuquerque e Ricardo Schott

Compactos - por Carlos Eduardo Lima



Capítulos, artistas e autores presentes no livro



Retrospectiva - por Célio Albuquerque

Rock In Rio - por Luiz Felipe Carneiro

Contexto político - por Washington Santos

Contexto político - por Ari Peixoto

SERVIÇO

Lançamento do livro “1985 - O Ano Que Repaginou a Música Brasileira”

Com presença do autor Célio Albuquerque - e José Teles e Gustavo Alonso, colaboradores na obra

Quando: hoje, às 19h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Acesso gratuito

Informações: @livrariadojardim

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