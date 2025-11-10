A- A+

TELEVISÃO Celso Freitas e o pernambucano Leandro Magalhães são contratados como novos âncoras do SBT News Raquel Landim também vai integrar time do canal

Nova emissora de notícias multiplataforma do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT News anunciou duas grandes contratações, na tarde desta segunda-feira (10). Os jornalistas Celso Freitas e Leandro Magalhães, que é pernambucano, são os novos âncoras da emissora paulista, que inicia as atividades no próximo dia 15 de dezembro, na Anhanguera, em São Paulo.

Celso Freitas, hoje com 72 anos, iniciou a carreira no rádio, em 1970 e se tornou, ao longo dos anos, uma das vozes mais emblemáticas da TV brasileira. Ele narrou fatos importantes da história do Brasil, como, por exemplo, a morte de Ayrton Senna, a conquista da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994, a passagem do Furacão Katrina em 2005, o tsunami na Indonésia em 2006, e a eleição de Barack Obama em 2008.

O âncora ficou na TV Globo, entre 1976 e 2004. Na emissora da família Marinho, apresentou os blocos locais do ‘Jornal Nacional’ e ‘Jornal Hoje’. Em 1983, assumiu a apresentação do JN, quando fez dupla com Cid Moreira. Seis anos depois passou a ser titular do dominical ‘Fantástico’ e do ‘Globo Repórter’.

Em 2004, foi contratado pela Record para fundar o jornalístico ‘Domingo Espetacular’ e em 2006 substituiu Boris Casoy e assumiu a ancoragem do ‘Jornal da Record’. Na emissora paulista, ele também apresentou programas como ‘Repórter Record’, ‘Entrevista Record News – Bastidores da Notícia’, ‘JR 15 Minutos’ e as ‘Retrospectivas’. Ele ficou no canal até o dia 11 de março de 2025.

Celso Freitas tem 72 anos | Foto: Reprodução/TV Record

“O SBT News nasce com a credibilidade do SBT e seu alcance em múltiplas plataformas. Tudo para levar o melhor do jornalismo profissional para a população, 24 horas por dia”, comentou Freitas, sobre a nova etapa profissional.

Pernambuco em rede nacional

Formado na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Leandro Magalhães tem 42 anos. Fez parte do primeiro grupo de jornalistas contratados pela CNN Brasil, que chegou ao país em 2020, em meio à pandemia da Covid-19. O pernambucano iniciou a carreira em 2005 como estagiário da TV Nova Nordeste, emissora sediada em Olinda e que é afiliada à TV Cultura em Pernambuco.

Posteriormente, já contratado, cobriu as eleições presidenciais de 2010 pela TV Cultura e foi enviado a Brasília, onde mora desde então. Após deixar a Cultura, foi contratado como freelancer e repórter correspondente da CNN de Atlanta (Estados Unidos) na capital federal. Quando a emissora implantou uma sede no Brasil, o contratou como âncora.

Jornalista Leandro Magalhães | Foto: Reprodução/Instagram

“Eu passei um bom tempo em Brasília. Cobri o Palácio do Planalto nos governos Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Pela CNN fui setorista no governo Bolsonaro, no Palácio Planalto, e consegui dar várias informações exclusivas. Foi uma experiência muito bacana [...]. O SBT está montando um time de peso de jornalistas para o SBT News. Estou muito honrado por fazer parte desse projeto, que tem a força e a grandeza da emissora”, declarou ele, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Outros nomes que compõem o SBT News

Sydney Rezende;

Basília Rodrigues;

Amanda Klein;

Camila Mattoso;

Ludhmila Hajjar.

Raquel Landim levará as análises de economia e política para multitelas. A jornalista iniciou a carreira como repórter na Gazeta Mercantil e integrou as equipes do Valor Econômico, Estadão, Folha de S. Paulo e UOL. Na TV, foi âncora da CNN.

“É uma alegria imensa integrar a equipe do SBT News, um projeto que fortalece o jornalismo às vésperas de uma eleição geral, momento ainda mais importante para discutir política, economia, educação, saúde, a fim de que a população reflita sobre suas escolhas para o Executivo e para o Legislativo”, afirma.

Nova emissora

A marca SBT News, até então ligada exclusivamente ao portal digital do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), evolui agora para uma operação multiplataforma, com distribuição pelas principais operadoras de TV por assinatura, transmissão ao vivo pelo YouTube e presença em canais de streaming gratuito (FAST) para TVs conectadas.

