Celso Marconi, Daniel Santiago e Rachel Rangel lançam "Triângulo matador", no Mepe

A despeito de um período difícil em vários aspectos, o isolamento pandêmico gerou – e ainda vem gerando – desdobramentos criativos no campo das artes em geral. Um desses vem ao mundo hoje (23): será lançado, no Museu do Estado de Pernambuco, nas Graças, às 19h, o livro “Triângulo matador”, que reúne o jornalista, crítico de cinema e escritor Celso Marconi, o professor, artista plástico e performer Daniel Santiago e a psicanalista e artista visual Rachel Rangel.



“Triângulo matador” registra os desdobramentos poéticos e plásticos dos encontros virtuais entre os autores, como forma de driblar o enclausuramento imposto durante o período da pandemia da Covid-19. Como uma forma de resistência psicológica e celebração da fraternidade entre eles, Celso, Daniel e Rachel mantinham rotineiramente conversas através de videochamadas, sobre assuntos diversos. O resultado disso não poderia ser outro que não arte.



O livro traz poemas de Celso, pinturas de Daniel e fotografias digitalmente modificadas de autoria de Rachel. “É uma criação coletiva, mas, com uma unidade. É um produto, uma obra poética de três cabeças, mas como se fosse de uma única pessoa”, declara Celso Marconi, sobre a cumplicidade artística entre eles.O lançamento também marca o aniversário de Celso, que completa 93 anos neste 23 de agosto.



LANÇAMENTO

No evento de lançamento de “Triângulo matador” não poderiam faltar intervenções artísticas. Daniel Santiago se juntará à atriz Virgínia Leal na performance “Dom Pero Fernandes Sardinha e a Filha do Morubixaba que Devorou seu Coração”. O jornalista e escritor Marcelo Mário de Melo fará uma homenagem poética aos autores. E o poeta Almir Castro Barros disponibilizará seu livro inédito “À Beleza, Quase Adeus”.



SERVIÇO

Lançamento do livro “Triângulo Matador”, de Celso Marconi, Daniel Santiago e Rachel Rangel

Quando: quarta (23), a partir das 19h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Preço do livro: R$ 50

Instagram: @museudoestadope

