A- A+

HOMENAGEM Celso Marconi ganha homenagem da Fundaj com filmes e debate Neste domingo (7), o Cinema da Fundação exibirá obras do jornalista e cineasta recifense de maneira gratuita

Para homenagear o pernambucano Celso Marconi, falecido nessa terça-feira (2), em Olinda, o Cinema da Fundação vai exibir neste domingo (7), no Recife, o curta-metragem do cineasta “Recife 0 km” (1980) e duas produções contemporâneas sob direção de Paulo de Sá Vieira e Helder Lopes: a ficção “Apolo” e o documentário “Um filme Com Celso Marconi” (ambos de 2022).

A sessão, que vai acontecer às 16h no Cinema da Fundação/Derby, será seguida de um debate com os realizadores Paulo Vieira e Helder Lopes. O acesso é gratuito e os convites serão disponibilizados uma hora antes da sessão.



Jornalista, crítico de arte, professor, curador e realizador cinematográfico, o pernambucano Celso Marconi Lins morreu aos 93 anos.

Coordenador do Cinema da Fundação e autor da biografia "Celso Marconi: O senhor do Tempo", Luiz Joaquim ressaltou que o jornalista é um nome pelo qual todos que aprenderam sobre a cultura e o cinema pernambucano desde os anos 1950 deveriam reverenciar.



"Com o seu sorriso doce e firmeza intelectual na escrita analítica sobre a arte, compartilhou sua inteligência e ensinou muitas gerações sobre o melhor de nós mesmos. Celso nos deixa órfãos, mas energizados pelo seu imenso e incomparável legado", afirmou.

Recife 0 km (1980, formato original, Super8) foi dirigido por Celso Marconi, que registrou a poeticidade de um Recife Antigo que já não existe mais; Apolo (2022, digital), foi dirigido por Paulo de Sá Vieira junto com Celso Marconi, Marcos Pergentino e Luca Mota e conta a história de projecionista de um cinema de rua.

E, por fim, "Um filme com Celso Marconi (2022, digital), de Paulo de Sá Vieira e Helder Lopes, no qual o cineasta Celso Marconi conversa com os dois realizadores sobre um filme cujo objeto é ele próprio.

Serviço

Fundaj homenageia Celso Marconi com filmes e debate

Domingo, 07/01/2024, às 16h

Cinema da Fundação/Derby

Veja também

Justiça Ataque a Salman Rushdie: julgamento de agressor pode ser adiado por conta de livro sobre episódio