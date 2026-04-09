Celso Portiolli e SBT viram alvos de investigação por maus-tratos a animal após episódio com rã
ONGs denunciaram a emissora e o apresentador por utilização de um anfíbio em quadro do programa "Domingo Legal"
Celso Portiolli e o SBT estão sendo investigados pelo Ministério Público de São Paulo. O órgão apura se o apresentador e a emissora praticaram maus-tratos contra uma rã durante uma exibição do programa “Domingo Legal” no dia 22 de março.
Instaurada na última terça-feira (7), a investigação teve início após uma queixa-crime apresentada pelas ONGs Canto da Terra e Instituto Thaís Vidotto. A Folha de Pernambuco procurou o SBT para comentar o assunto, mas não obteve resposta até o momento.
O episódio que motivou a denúncia das instituições ocorreu durante o quadro “Cardápio Surpresa”, em que pratos exóticos são servidos aos convidados famosos. Na ocasião, Lucas Guimarães e Manu Bahtidão se assustaram ao ver uma rã em cena e deixaram o animal escapar.
Leia também
• Filme sobre Bolsonaro com ator de "A Paixão de Cristo" ganha data de estreia e pôster
• "Elden Ring": imagens vazadas nas redes sociais mostram possível set do filme baseado no game
• NYT indica filme brasileiro "o Filho de mil Homens": "Drama arrebatador"
A confusão fez Celso Portiolli correr atrás do anfíbio até alcançá-lo. Em seguida, uma chef de cozinha afirmou ter triturado outras rãs no liquidificador para preparar uma espécie de sopa oferecida aos convidados.
A cena viralizou nas redes sociais, provocando indignação em entidades que lutam contra a violência animal. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do portal F5, o Ministério Público já iniciou diligências para averiguar o ocorrido. O SBT e Celso Portiolli devem receber notificação nos próximos dias para se defenderem.